Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Російський економіст розповів, що допомагає Путіну фінансувати війну проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський економіст розповів, що допомагає Путіну фінансувати війну проти України
Найсильніший санкційний удар, на думку економіста, припав на представників вищої частини середнього класу у РФ
фото з відкритих джерел

Владислав Іноземцев: «З нізвідки» береться додатково близько 10% всієї дохідної частини бюджету для того, щоб продовжувати вести війну»

Девальвація рубля та висока інфляція сприяють наповненню бюджету РФ, що дозволяє країні продовжувати фінансування війни проти України. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провідний російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента».

«У нинішній девальвації є один позитивний підсумок, але він не стосується неконкурентоспроможності. Росія за будь-якого курсу не продасть нікому свою мікросхему – вона просто не працює, скільки б не коштував рубль. А нафту вона продасть і так, оскільки російська нафта потрібна всім», – зауважив економіст.

Єдиним позитивним наслідком цього процесу для росіян є те, за словами фахівця, що бюджет зверстано на 2025 рік, виходячи з курсу 96,5 рубля за $1.

«Якщо ми побачимо протягом року курс 110-115 рублів за $1, це означатиме, що бюджет отримає додатково щонайменше 4 трлн рублів. Тому що в цій сумі і підвищення нафтових доходів, які в доларах рахуються, але переводяться в рублі. Буде і загальний інфляційний ефект. Податки зростатимуть у міру інфляції, а витрати вже зафіксовані. Їх можна буде навіть проіндексувати наприкінці року», – наголосив Іноземцев.

Як зазначає економіст, виходить, що «з нізвідки» дістається додатково близько 10% всієї дохідної частини бюджету для того, щоб продовжувати вести війну.

Владислав Іноземцев також розповів, що російська економіка на пострадянському просторі жила десятки років в умовах високої інфляції, і нічого катастрофічного з нею не сталося. Він зауважив, що коли російський диктатор Володимир Путін прийшов до влади, перші вісім років його правління були успішними для економіки. Однак при цьому середній офіційний темп інфляції в Росії з 2000 по 2007 рік становив 13,9% ВВП та зростав на 6,9% щороку.

«Мої знайомі, які займаються оптовою торгівлею в Росії, розуміють, що ціни будуть підвищуватися, – і вони розділяють товари на групи, знаючи, що буде продаватися погано, а що добре. Останні товари вони притримують, тому що через кілька місяців вони подорожчають на 20-30%.

А те, що продається погано, викидається на ринок одразу за поточними цінами, покупець розуміє, що якщо зараз не купити, то за місяць цей самий товар буде значно вищим у ціні, і тим самим відбувається зниження запасів неліквіду. Це зміна тактики продавця. І інфляція для них не буде проблемою. Проблемою може бути дефолт, банкрутство банків, закриття рахунків, втрата грошей на рахунках, перекриття імпорту, наприклад, коли ви не можете нічого купити в Китаї», – зазначив фахівець.

Також економіст додав, що найсильніший санкційний удар, на його погляд, припав на представників вищої частини середнього класу. Адже перед повномасштабною війною вони переважно їздили на імпортних автомобілях.

«Багато хто з них жив у заміських будинках. З появою санкцій зробити технічне обслуговування або замінити рідні деталі на BMW чи Mercedes стало вчетверо дорожче, ніж до війни, – однак попри подорожчання люди все одно купують ці деталі. Тому питання ціни в російській економіці вторинне. Від того, що десь щось на 10% подорожчає, виробництво не зупиниться», – розповів Владислав Іноземцев.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» провідний російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента», розповів, що рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. Водночас курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів. 

Читайте також:

Теги: економіка гроші Україна війна росіяни росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник типу може жити кілька місяців
Фахівець зі зв'язку та РЕБ пояснив, як дрони стали більш «живучими»
9 листопада, 10:51
Раніше санкції проти «Газпромбанку» запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія
Мінфін США наклав санкції на десятки російських банків
21 листопада, 19:03
Зеленський позбавив зрадників держнагород, Україна отримає $4,8 млрд. Головне за 22 листопада
Зеленський позбавив зрадників держнагород, Україна отримає $4,8 млрд. Головне за 22 листопада
22 листопада, 21:00
За словами Зеленського, нові санкції стосуються тих, хто працює на військово-промисловий комплекс Російської Федерації
Зеленський увів санкції проти російських розробників і постачальників дронів
2 грудня, 21:24
На Куп'янщині також триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів
На Харківщині оголошено примусову евакуацію ще з 10 населених пунктів
11 листопада, 16:19
Збірна України перемогла Албанію
Збірна України вийшла у плей-оф Ліги націй, перегравши Албанію
19 листопада, 23:51
Із 2003 року, будучи зв'язківцем, брав участь у миротворчій місії в Іраку та отримав посвідчення учасника бойових дій
Брав участь у боях на Харківщині. Згадаймо Романа Лабу
30 листопада, 09:00
Зближення лідерів Росії та КНДР суттєво впливає на політику багатьох країн
Зближення Росії та Північної Кореї викликає побоювання у КНР – Guardian
25 листопада, 12:19
Федір Андрощук залишився за кордоном
Директор музею історії України поїхав у відрядження за кордон і не повернувся
5 грудня, 15:11

Економіка

Російський економіст розповів, що допомагає Путіну фінансувати війну проти України
Російський економіст розповів, що допомагає Путіну фінансувати війну проти України
Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік
Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
Скільки насправді працюють держслужбовці у США? Ілон Маск здивував цифрами
Скільки насправді працюють держслужбовці у США? Ілон Маск здивував цифрами
ЄБРР надасть €80 млн на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
ЄБРР надасть €80 млн на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення
ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
42K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
30K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
27K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР
23K
Нищівний удар по Путіну

Новини

9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
7 грудня, 07:15

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua