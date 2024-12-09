Російський економіст розповів, що допомагає Путіну фінансувати війну проти України

Владислав Іноземцев: «З нізвідки» береться додатково близько 10% всієї дохідної частини бюджету для того, щоб продовжувати вести війну»

Девальвація рубля та висока інфляція сприяють наповненню бюджету РФ, що дозволяє країні продовжувати фінансування війни проти України. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провідний російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента».

«У нинішній девальвації є один позитивний підсумок, але він не стосується неконкурентоспроможності. Росія за будь-якого курсу не продасть нікому свою мікросхему – вона просто не працює, скільки б не коштував рубль. А нафту вона продасть і так, оскільки російська нафта потрібна всім», – зауважив економіст.

Єдиним позитивним наслідком цього процесу для росіян є те, за словами фахівця, що бюджет зверстано на 2025 рік, виходячи з курсу 96,5 рубля за $1.

«Якщо ми побачимо протягом року курс 110-115 рублів за $1, це означатиме, що бюджет отримає додатково щонайменше 4 трлн рублів. Тому що в цій сумі і підвищення нафтових доходів, які в доларах рахуються, але переводяться в рублі. Буде і загальний інфляційний ефект. Податки зростатимуть у міру інфляції, а витрати вже зафіксовані. Їх можна буде навіть проіндексувати наприкінці року», – наголосив Іноземцев.

Як зазначає економіст, виходить, що «з нізвідки» дістається додатково близько 10% всієї дохідної частини бюджету для того, щоб продовжувати вести війну.

Владислав Іноземцев також розповів, що російська економіка на пострадянському просторі жила десятки років в умовах високої інфляції, і нічого катастрофічного з нею не сталося. Він зауважив, що коли російський диктатор Володимир Путін прийшов до влади, перші вісім років його правління були успішними для економіки. Однак при цьому середній офіційний темп інфляції в Росії з 2000 по 2007 рік становив 13,9% ВВП та зростав на 6,9% щороку.

«Мої знайомі, які займаються оптовою торгівлею в Росії, розуміють, що ціни будуть підвищуватися, – і вони розділяють товари на групи, знаючи, що буде продаватися погано, а що добре. Останні товари вони притримують, тому що через кілька місяців вони подорожчають на 20-30%.

А те, що продається погано, викидається на ринок одразу за поточними цінами, покупець розуміє, що якщо зараз не купити, то за місяць цей самий товар буде значно вищим у ціні, і тим самим відбувається зниження запасів неліквіду. Це зміна тактики продавця. І інфляція для них не буде проблемою. Проблемою може бути дефолт, банкрутство банків, закриття рахунків, втрата грошей на рахунках, перекриття імпорту, наприклад, коли ви не можете нічого купити в Китаї», – зазначив фахівець.

Також економіст додав, що найсильніший санкційний удар, на його погляд, припав на представників вищої частини середнього класу. Адже перед повномасштабною війною вони переважно їздили на імпортних автомобілях.

«Багато хто з них жив у заміських будинках. З появою санкцій зробити технічне обслуговування або замінити рідні деталі на BMW чи Mercedes стало вчетверо дорожче, ніж до війни, – однак попри подорожчання люди все одно купують ці деталі. Тому питання ціни в російській економіці вторинне. Від того, що десь щось на 10% подорожчає, виробництво не зупиниться», – розповів Владислав Іноземцев.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» провідний російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента», розповів, що рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. Водночас курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів.