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Росіянин хотів потрапити на брифінг Зеленського і Трампа – але не спромігся

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Росіянин хотів потрапити на брифінг Зеленського і Трампа – але не спромігся
Президенти України та США зустрічаються у Вашингтоні
фото: Associated Press

Пропагандистська агенція не отримала акредитацію на зустріч

Представник російського пропагандистського ресурсу ТАСС хотів потрапити на брифінг президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Але його вивели з Овального кабінету працівники Білого Дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Співробітники пресслужби Білого дому пояснили, що росіянин не може бути присутнім на зустрічі, оскільки його не було в списку затверджених ЗМІ. 

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбувається зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час цієї зустрічі сталася гостра суперечка між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, що втрутився у розмову двох президентів.

Також «Главком» повідомляв, що Володимир Зеленський показав Трампу світлини українських полонених, які повертаються із російського полону, – аби той побачив, у якому стані після цього полону перебувають бійці ЗСУ.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський США Україна

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