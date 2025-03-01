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Трамп невдоволений одягом Зеленського: конгресмен Сволвелл іронічно відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп невдоволений одягом Зеленського: конгресмен Сволвелл іронічно відреагував
Зеленський прибув до Білого дому у більш офіційному чорному вбранні з національною символікою України, але без костюма
фото: Reuters

Ерік Сволвелл нагадав, що Ілон Маск часто відвідує Білий дім у бейсболці

Конгресмен-демократ Ерік Сволвелл відреагував на невдоволення президента США Дональда Трампа одягом президента України Володимира Зеленського під час зустрічі у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Сволвелла в соцмережі Х.

Сволвелл опублікував фото мільярдера Ілона Маска, поплічника Трампа, у бейсболці. Саме в такому одязі він постійно відвідує Білий дім. Проте ніяких зауважень щодо одягу Маска не надходило.

Трамп невдоволений одягом Зеленського: конгресмен Сволвелл іронічно відреагував фото 1

Як повідомлялося раніше, 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому у більш офіційному чорному вбранні з національною символікою України, але без костюма.

Президент США Дональд Трамп був у гніві через те, що президент України Володимр Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі. Радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського, що з боку президента України було б краще відмовитися від своєї військової форми під час візиту до Білого дому.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна Ілон Маск

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