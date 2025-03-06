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Місто на Одещині на кілька днів лишилося без електрики через російську атаку

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Місто на Одещині на кілька днів лишилося без електрики через російську атаку
Фахівці спробують переключити котельню та решту об'єктів критичної інфраструктури на іншу лінію
фото: Одеська обласна прокуратура

У Південному до 10 березня не працюватимуть школи

У місті Південне Одеської області після вчорашньої атаки російськими безпілотниками може 4-5 днів не бути світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання «Думська».

Міський голова Південного Володимир Новацький заявляв із посиланням на ДТЕК, що електрики спробують переключити котельню та решту об'єктів критичної інфраструктури на іншу лінію, проте саме місто поки буде без електроенергії.

Школи не працюватимуть до 10 березня, а дитячі садочки будуть доступні в режимі чергових груп.

Нагадаємо, напередодні, 5 березня, російські окупанти масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Серйозних пошкоджень зазнали цивільна та енергетична інфраструктура міста Південне.

«Главком» повідомляв, що у ніч на сьогодні, 6 березня, російські агресори атакували дронами Суми. Там внаслідок удару загинула людина. Через влучання «шахеда» був знищений термінал «Нової пошти» та понад 2,5 тис. посилок. 

5 березня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Удар прийшовся по готелю, загинули п’ятеро людей. У місті було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, відділення пошти, будинок культури.

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Теги: Україна Одещина дрон війна росія

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