У Києві відбудеться закрита презентація кліпу – саундтреку до фільму «Малевич»

Під час презентації кліпу відбудеться благодійний аукціон. Зібрані кошти будуть спрямовані на протези для митців, які втратили кінцівки на фронті

4 квітня 2025 року о 18:00 у столичному готелі «Прем’єр Палац» відбудеться закрита презентація кліпу українського співака Shumei «Гуде вітер», який став саундтреком до художнього фільму «Малевич». Про це повідомляє «Главком» із посиланням продюсера Ігоря Коржа.

Організатори обіцяють, що у рамках презентації відбудеться живий концерт Shumei, зустріч з акторами фільму «Малевич», благодійний аукціон, вечеря та welcome drink. Особливу увагу організатори приділили благодійній складовій заходу: зібрані кошти будуть спрямовані на протези для митців, які втратили кінцівки на фронті.

Художній фільм «Малевич» режисерки Дар’ї Онищенко – це українсько-сербсько-італійсько-швейцарська копродукція, яка розповідає про життя видатного українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Фільм не є класичним історичним байопіком, а скоріше символічним портретом України крізь призму творчості митця.

Придбати благодійні квитки можна за посиланням.

Нагадаємо, прем'єра стрічки відбулася 1 листопада 2024 року на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість», а на широкий екран фільм вийде навесні 2025 року. Як зазначив співпродюсер фільму, голова правління ГО «Європейський шлях України» Ігор Корж, це «великий крок на шляху до повернення Казимира Малевича в скарбницю української культури».

У фільмі «Малевич» немає чіткої хронологічної послідовності, стрічка складається з чотирьох частин – так званих квадратів, кожен із яких описує важливий період із життя художника. Така структура відсилає до стилю творчості самого Малевича, який відомий прагненням виходити за межі традиційних рамок. Фільм охоплює періоди ранньої творчості Малевича, враховуючи останню футуристичну виставку «0,10», де він представив свій «Чорний квадрат».

Також показано його діяльність у Вітебській художній школі та роботу в Художньому інституті, де Малевич вперше наважився відобразити у роботах Голодомор, який він бачив на власні очі під час експедицій до українського села. Саме за це його переслідувала радянська влада.

Фільм порушує питання, що стоїть за «Чорним квадратом», і вплітає історію Малевича у сучасний контекст російсько-української війни. Війна показана не лише через призму історії СРСР, але й через нинішні реалії.

У головних ролях фільму знялися Віталій Ажнов (Казимир Малевич), Олександр Новіков, Христина Корчинська (Федорак), Марина Кошкіна, Олексій Горбунов, Ірма Вітовська-Ванца, Олександр Рудинський, Марія Рудинська, Наталія Васько, Ніна Ніжерадзе та Віктор Сарайкін.

Фільмування проходило у Києві, Мощуні, Ворзелі, Пущі-Водиці, Халеп'ї та Кончі-Заспі. Більшість локацій, які планували на Харківщині, виявилися зруйнованими під час війни. Через повномасштабне вторгнення виробництво фільму ускладнилося, але творча команда вирішила не зупинятися й продовжувати роботу, попри складні умови.