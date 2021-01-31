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    Культура

    Помер батько Василя Сліпака

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">У чоловіка залишилася дружина Надія Василівна і старший син Орест</p> - Помер батько Василя Сліпака

    У чоловіка залишилася дружина Надія Василівна і старший син Орест

    Фото: facebook.com/wassylslipakfoundation

    Батько Героя України помер у віці 80 років

    Батько співака і солдата АТО, Героя України Василя Сліпака помер у неділю 31 січня.

    Про це на сторінці у Facebook повідомив Володимир Омелян.

    «Тепер вони разом. Сьогодні вночі помер батько Василя Сліпака - Ярослав Сліпак. Йому було 80 років», – йдеться в повідомленні.

    У чоловіка залишилася дружина Надія Василівна і старший син Орест.

    Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

    З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського в Донецькій області.

    20 лютого 2017 року президент посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.

    У червні минулого року у Львові на честь Василя Сліпака відкрили величезний мурал.

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    Теги: АТО Володимир Омелян звання героя Василь Сліпак президент
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