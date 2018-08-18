Помер колишній концертний директор «Океану Ельзи» і ТНМК



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Уцеха не дожив всього кілька місяців до свого 45-річчя

У суботу, 18 серпня, стало відомо про смерть відомого українського продюсера Богдана Уцехи. Він був колишнім концертним директором групи «Океан Ельзи», а також директором гуртів ТНМК та «Скай».

До свого 45 дня народження Богдан Уцеха не дожив всього кілька місяців.

Подробиць про смерть Уцехі поки що немає. Його дружина написала у Facebook, що пізніше повідомить про дату і місце, де пройде церемонія прощання. Арт-директор компанії «Atas» Борис Гінжук зазначив, що у Богдана були проблеми з серцем.

Сумна новина викликала багато емоцій у друзів і шанувальників продюсера. Свої співчуття висловили учасники гурту ТНМК Фоззі та Фагот, Андрій Хливнюк («Бумбокс»), Женя Галич, Саша Кольцова, Анжеліка Рудницька та багато інших.

Богдан Уцеха вніс великий вклад в розвиток української музики.

Джерело: Інформатор