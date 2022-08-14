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Помер відомий український письменник Олесь Лупій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Помер відомий український письменник Олесь Лупій
Олесю Лупію було 84 роки
фото: Михайло Сидоржевський/Facebook

Автор багатьох поетичних і прозових книжок помер після важкої хвороби

Помер відомий український письменник Олесь Лупій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

«Тяжка звістка. Помер Олесь Лупій. Про це мені сказав Павло Мовчан. Дружина пана Олеся, Леся Степанівна, повідомила, що це сталося сьогодні близько полудня. Після важкої хвороби. Олесь Лупій – відомий український письменник, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, лауреат премії імені Д. Яворницького, заслужений діяч мистецтв України. Автор багатьох поетичних і прозових книжок, кількох кіносценаріїв. Світла пам’ять і Царство небесне, шановний пане Олесю», – ідеться у дописі Михайла Сидоржевського.

За даними «Вікіпедії», український поет, прозаїк, драматург, сценарист Олесь (Олександр) Лупій народився 28 березня 1938 року в селі Нова Кам'янка Жовківського району на Львівщині.

Родину за участь у визвольних змаганнях було вислано в Сибір.

Брати письменника – перший директор Львівського історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар» Григорій Лупій та кінорежисер Ярослав Лупій.

Навчався в Луцькому медичному училищі. Закінчив філологічний факультет Київського університету (1961).

Автор численних поетичних збірок, романів «Милява», «Герць», «Грань», «Вірність», «Нікому тебе не віддам», «Падіння давньої столиці», «Гетьманська булава», «Лицарі помсти».

Написав Автор сценарії до художніх фільмів: «Багряні береги» (1979), «Данило, князь Галицький» (1987, у співавторстві).

Нагадаємо 19 липня стало відомо про смерть української телеведучої та акторки Руслани Писанки. Вона померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу. Їй було 56 років.

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