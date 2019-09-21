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    Культура

    Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові (фото, відео)

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    Петро Порошенко&nbsp;накупив книжок на Форумі видавців у Львові - Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові (фото, відео)
    Петро Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові
    Фото: eurosolidarity.org

    За словами політика, для нього важливо через літературу залишатися в інтелектуальному просторі України

    П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко відвідав книжковий ярмарок на Форумі видавців у Львові, де придбав собі цілий стос книжок.

    «Сьогодні на форумі можна придбати багато книжок. Це – не витрати, це – інвестиції у себе. Особисто я дуже люблю книжки і ця любов не проходить і дотепер», - написав Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

    За словами політика, для нього важливо через літературу залишатися в інтелектуальному просторі України.

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    Петро Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові
    Петро Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові

    Нагадаємо, у травні Порошенко з дружиною накупили книг на міжнародному фестивалі у Києві «Книжковий Арсенал».

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