Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові (фото, відео)



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Петро Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові Фото: eurosolidarity.org

За словами політика, для нього важливо через літературу залишатися в інтелектуальному просторі України

П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко відвідав книжковий ярмарок на Форумі видавців у Львові, де придбав собі цілий стос книжок.

«Сьогодні на форумі можна придбати багато книжок. Це – не витрати, це – інвестиції у себе. Особисто я дуже люблю книжки і ця любов не проходить і дотепер», - написав Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами політика, для нього важливо через літературу залишатися в інтелектуальному просторі України.

Петро Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові

Нагадаємо, у травні Порошенко з дружиною накупили книг на міжнародному фестивалі у Києві «Книжковий Арсенал».