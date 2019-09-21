Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові (фото, відео)
Петро Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові
Фото: eurosolidarity.org
За словами політика, для нього важливо через літературу залишатися в інтелектуальному просторі України
П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко відвідав книжковий ярмарок на Форумі видавців у Львові, де придбав собі цілий стос книжок.
«Сьогодні на форумі можна придбати багато книжок. Це – не витрати, це – інвестиції у себе. Особисто я дуже люблю книжки і ця любов не проходить і дотепер», - написав Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.
За словами політика, для нього важливо через літературу залишатися в інтелектуальному просторі України.
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Петро Порошенко накупив книжок на Форумі видавців у Львові
Нагадаємо, у травні Порошенко з дружиною накупили книг на міжнародному фестивалі у Києві «Книжковий Арсенал».