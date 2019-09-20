На львівському BookForum оголосили переможців



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У Львівському книжковому форумі взяли участь 517 книг від 103 видавництв

Гран-прі здобула книжка Василя Косіва «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років»

У Львові назвали книги-переможці 26 BookForum, церемонія нагородження яких відбулася напередодні ввечері.

У Львівському Палаці мистецтв, де проходять основні події Форуму, відбулась церемонія нагородження кращих книг в рамках конкурсу Book Forum Best Book Avard-2019. У ньому взяли участь 517 книг від 103 видавництв. 35 із них брали участь вперше.

Гран-прі здобула книжка Василя Косіва «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років», видавництво «Родовід».

У номінаціях Класична українська література – Григорій Сковорода «Байки Харківські», видавництво «Terra Incognita».

Сучасна українська проза – Марина Гримич «Клавка», видавництво «Нора-друк».

Сучасна українська поезія – Василь Голобородько «Яблуко добрих вістей», видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Класична іноземна література в українському перекладі – Джеффрі Чосер «Кентерберійські оповіді. Двотомник», видавництво «Астролябія».

Сучасна іноземна література в українському перекладі – Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя», «Видавництво Старого Лева».

Література для дітей від 0 до 5 – Мар’яна Савка «Родинна абетка», «Видавництво Старого Лева».

Література для дітей від 6 до 8 – Колектив авторів «Фонтан казок. Сучасні українські казки», видавництво «Фонтан казок».

Література для дітей від 9-12 – Стефан Каста, Бу Моссберґ «Експедиція з мурахою Софі», видавництво «Час майстрів».

Література для підлітків – Зофія Фаб’яновська-Міцик «Банзай. Японія для допитливих», видавництво «Урбіно».

Non-fiction – Шон Керролл «Велика картина», видавництво «Фабула».

Біографія – серія «Постаті культури»: В. Панченко «Повість про Миколу Зерова», Л. Ушкалов «Чарівність енергії: Михайло Драгоманов», видавництво «Дух і літера».

Історія – Сергій Плохій «Ялта. Ціна миру», видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля».

Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці – Євгенія Подобна «Дівчата зрізають коси», видавництво «Люта справа».

Візуальна книга – Тетяна Павлова «Євгеній Павлов. Скрипка», видавництво «Родовід».

Комікси та графічні романи – Ярослав Світ «Троє проти Зла. Двотомник», Комікс-студія “Світи”.

Наукова література – Богдан Мисюга «Герметичні кола Карла Звіринського», Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.

Професійна література – Ігор Гнесь «Архітектура інтер’єру: 20+», видавництво Національного університету Львівська політехніка.

На конкурсі було присуджено низку спеціальних та персональних відзнак.

Джерело: Укрінформ