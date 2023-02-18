Головна Країна Культура
search button user button menu button

Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
Нову пісню Потапа розкритикували в мережі
фото з відкритих джерел

На думку українців, композиція має примітивний текст та принижує волонтерів

Український репер та продюсер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) 17 лютого випустив новий трек під назвою «Волонтер». Артист намагався прославити волонтерів, які щодня наближають перемогу нашої країни, але, за словами його шанувальників, у нього вийшло лише принизити їх. Люди вибухнули негативом, розкритикувавши нове «творіння» співака.

У мережі зазначають, пісня має примітивний текст, що принижує працю та старання людей, які займаються безоплатною суспільно-корисною діяльністю. А також зовсім невідповідний мотив мелодії, схожий на решту танцювальних треків зірки.

Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу фото 1

Під кліпом читаємо зауваження, адресовані артисту: «Переконаний, що саме це буде останнім поштовхом для багатьох ваших слухачів, хто ще не зрозумів, чому ви повинні померти як відома особа для українського публічного простору», «Мені як волонтерові так прикро... Аж болить. Що це за маразм?», «Схоже, він під дією важких наркотиків! Йому потрібна допомога».

Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу фото 2

Після випуску цієї композиції люди порадили Потапу залишити український шоубіз, щоб не ганьбити країну.

Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу фото 3

Дехто також згадав, що поки наші громадяни допомагали виживати Україні, продюсер відсиджувався у сонячній Іспанії.

Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу фото 4

Обурило нове творіння Потапа і військовослужбовцю та співачку Анастасію Шевченко, відому як Стасік. Вона вважає, що пісня має сексуальний підтекст та принижує жінок.

Нагадаємо, вже кілька місяців в українських ЗМІ «гуляють» чутки, що співачка Настя Каменських і продюсер Олексій Потапенко – не разом. На тлі розмов про розлучення, виконавиця розмістила на своїй сторінці в соцмережі посилання на новий трек Потапа «Волонтер».

Теги: волонтер артист Потап пісня

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каменських: З кожним із нас може статися те, чого ніхто не очікував
Настя Каменських розповіла правду про стосунки з Потапом на тлі розмов про розлучення
1 сiчня, 22:16
Горова: Обманювати своїх же – самогубство!
Колишня дружина Потапа Ірина Горова стала жертвою шахраїв
6 лютого, 17:04
Настя Каменських на тлі розмов про розлучення публічно звернулася до Потапа
Настя Каменських на тлі розмов про розлучення публічно звернулася до Потапа
Вчора, 17:02

Культура

Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
Картину Бенксі в Ірпені закрили екраном – ЗМІ
Картину Бенксі в Ірпені закрили екраном – ЗМІ
Росіяни викрали з Кінбурнського півострова надгробну плиту козацького отамана
Росіяни викрали з Кінбурнського півострова надгробну плиту козацького отамана
Літературознавиця розказала, чим замінити повалених Пушкіних
Літературознавиця розказала, чим замінити повалених Пушкіних
Грошова допомога від Японії: на Києво-Печерську лавру, на психологів та журналістів
Грошова допомога від Японії: на Києво-Печерську лавру, на психологів та журналістів
Літературознавиця Агеєва: Гоголь ніколи не був українофобом, Булгаков – українофоб
Літературознавиця Агеєва: Гоголь ніколи не був українофобом, Булгаков – українофоб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетна атака: у Хмельницькому пролунали вибухи
32K
Винищувачі для України. Польща знайшла альтернативу F-16
30K
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
11K
Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь
8999
Сьогодні – перша поминальна батьківська субота 2023 року. Що слід робити
7259
Лікар назвав п’ять чинників, що збільшують ймовірність інсульту

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту