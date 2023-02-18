Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу

На думку українців, композиція має примітивний текст та принижує волонтерів

Український репер та продюсер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) 17 лютого випустив новий трек під назвою «Волонтер». Артист намагався прославити волонтерів, які щодня наближають перемогу нашої країни, але, за словами його шанувальників, у нього вийшло лише принизити їх. Люди вибухнули негативом, розкритикувавши нове «творіння» співака.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У мережі зазначають, пісня має примітивний текст, що принижує працю та старання людей, які займаються безоплатною суспільно-корисною діяльністю. А також зовсім невідповідний мотив мелодії, схожий на решту танцювальних треків зірки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під кліпом читаємо зауваження, адресовані артисту: «Переконаний, що саме це буде останнім поштовхом для багатьох ваших слухачів, хто ще не зрозумів, чому ви повинні померти як відома особа для українського публічного простору», «Мені як волонтерові так прикро... Аж болить. Що це за маразм?», «Схоже, він під дією важких наркотиків! Йому потрібна допомога».

Після випуску цієї композиції люди порадили Потапу залишити український шоубіз, щоб не ганьбити країну.

Дехто також згадав, що поки наші громадяни допомагали виживати Україні, продюсер відсиджувався у сонячній Іспанії.

Обурило нове творіння Потапа і військовослужбовцю та співачку Анастасію Шевченко, відому як Стасік. Вона вважає, що пісня має сексуальний підтекст та принижує жінок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вже кілька місяців в українських ЗМІ «гуляють» чутки, що співачка Настя Каменських і продюсер Олексій Потапенко – не разом. На тлі розмов про розлучення, виконавиця розмістила на своїй сторінці в соцмережі посилання на новий трек Потапа «Волонтер».