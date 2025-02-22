Берлінале зустрів оваціями фільм української режисерки

Команда та герої фільму на червоній доріжці Берлінале

Катерина Горностай з'явилася на прем'єрі всього через два дні після народження сина

На Берлінському кінофестивалі відбулася світова прем'єра документального фільму «Стрічка часу», знятого українською режисеркою Катериною Горностай. Після показу зал аплодував стоячи протягом десяти хвилин, повідомляє «Главком», посилаючись на «Суспільне.Культура».

На перший показ фільму зібралася повна зала. Біля червоної доріжки творчу команду зустрічала група підтримки з українськими прапорами, яка виконала національний гімн.

Катерина Горностай з'явилася на прем'єрі всього через два дні після народження сина. У цей час у лікарні з немовлям залишився його батько – режисер монтажу стрічки Нікон Романченко.

Катерина Горностай з'явилася на прем'єрі всього через два дні після народження сина фото: suspilne.media

За словами команди фільму, це перший випадок в історії Берлінале, коли під час фестивалю на світ з'явилася дитина його учасниці.

«Стрічка часу» – про що цей фільм

Фільм «Стрічка часу» розповідає про те, як українські школи, вчителі та учні продовжують навчання і роботу в умовах війни, попри постійну небезпеку на деокупованих територіях та поблизу зони бойових дій.

Зйомки відбувалися від Харкова та Запоріжжя до Києва, Чернігова, Черкас, Одеси, Миколаєва, Очакова, Кам'янського.

Катерина Горностай присвятила фільм пам'яті свого молодшого брата Максима Горностая, який загинув на сході України 2023 року.

«Стрічка часу» потрапив до головного конкурсу Берлінале уперше за майже тридцять років участі України у фестивалі.

У 1997 році такий успіх мала стрічка Кіри Муратової «Три історії».

Фільм Катерини Горностай єдиний документальний фільм, який змагається за головний приз – «Золотого ведмедя». Також стрічка в номінації Documentary Award.

Як реагують критики

Загалом закордонні критики позитивно відгукнулися на документальну стрічку української режисерки. Видання Variety відзначило документальність фільму, яка показує сучасне життя в Україні під час війни.

«У фільмі «Стрічка часу» вистачає руйнувань, але водночас і є яскравий промінь надії, який здається природним і заслуженим», – ідеться у рецензії.

Видання The Hollywood Reporter назвало «Стрічку часу» «потужним документальним фільмом, що відображає біль і стійкість дітей під час війни».

«Уникаючи класичних інтерв'ю та архівних кадрів з новин, підхід Горностай нагадує роботу Фредеріка Вайсмана та інших документалістів, чиї методи більше спрямовані на показ, а не на розповідь», – зазначено у відгуку про фільм.

На сайті Deadline Hollywood у рецензії йдеться про те, що фільм Горностай є своєрідним нагадуванням, що війна «може прийти до кожного з нас».

«Не може бути більш своєчасного фільму в програмі Берлінського кінофестивалю цього року, ніж "Стрічка часу" Катерини Горностай – надзвичайний документальний фільм про наслідки війни в повсякденному житті України, який, незважаючи на гостру актуальність теми, має прекрасний старомодний формалізм у монтажі та композиції», – кажуть автори рецензії.

Нагадаємо, у Лондоні відбулася церемонія вручення премії BAFTA. Перемогу в категорії «Найкращий британський короткометражний фільм» здобула стрічка «Камінь, ножиці, папір». У стрічці знялися такі українські актори як Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Актор Олександр Рудинський, який зіграв головну роль у короткометражному фільмі «Камінь, ножиці, папір», розповів, що за період створення стрічки схуд на 6-7 кілограмів. Деталями зйомок та планами на майбутнє актор поділився в інтервʼю «Главкому».