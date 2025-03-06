На деяких нудистських пляжах Німеччини заборонять купальники

Одне з міст Німеччини взялось захистити права тих, хто обирає пляжі без купальників

У Німеччині деякі міста вирішили встановити чіткі правила та розмежування на пляжах, зокрема йдеться про тих німців, які відвідують нудистські пляжі. Так, у місті Ростоку, що розташоване на Балтиці, минулого тижня було введено нове правило, яке забороняє вхід на пляжі відвідувачам, які відмовляються роздягатися в спеціально відведених для нудистів місцях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

«Цей захід було вжито у відповідь на «численні скарги людей, які відчували себе ображеними в таких зонах», – пояснив Моріц Науман з відділу туризму Ростока.

Suite à l’envahissement par les textiles des plages naturistes, la ville de Rostock 🇩🇪 décide de la nudité obligatoire sur les plages naturistes 👏https://t.co/9fbVMBZ7N6 — Curat Praetor (@CuratPraetor) February 27, 2025

Однак він наголосив, що це правило застосовуватиметься лише «у разі конфлікту». Хоча заборона на одяг на нудистському пляжі може здатися зайвою, це рішення наголошує на постійній проблемі: забезпечення того, щоб місця для натуристів залишалися комфортними для тих, хто приймає цей спосіб життя.

Нудизм або натуризм має глибоке коріння в Німеччині. Рух FKK чи Freikörperkultur (Культура вільного тіла) виник наприкінці XIX століття. Воно закликає своїх прихильників скинути одяг та взяти участь у здорових заходах, щоб поєднатися зі світом природи, пропагуючи філософію прийняття тіла та гармонії з природою. Для багатьох німців соціальна нагота вважалася нормальною частиною життя. На пляжах, у парках і навіть на туристичних стежках у країні вже давно існують спеціально відведені місця для оголених людей.

І хоча на певних пляжах соціальна нагота вітається, цю практику прийнято не скрізь. У Ростоку 15-кілометрова берегова лінія ретельно поділена на натуристські, змішані і лише «одягнені» пляжі, щоб усі відвідувачі могли почуватися комфортно. Але для тих, хто заходить на спеціально відведений нудистський пляж, тепер діє одне правило: оголись повністю або будь готовий піти.

Нагадаємо, одне з найпопулярніших місць для вечірок у Португалії планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських місях, щоб «очистити свій імідж». За порушення нового кодексу поведінки передбачено штрафи, що дуже засмутило туристів.