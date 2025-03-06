Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На деяких нудистських пляжах Німеччини заборонять купальники

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На деяких нудистських пляжах Німеччини заборонять купальники
Німецьке місто Росток ухвалило рішення про обов’язкову оголеність на натуристському пляжі
фото із відкритих джерел

Одне з міст Німеччини взялось захистити права тих, хто обирає пляжі без купальників 

У Німеччині деякі міста вирішили встановити чіткі правила та розмежування на пляжах, зокрема йдеться про тих німців, які відвідують нудистські пляжі. Так, у місті Ростоку, що розташоване на Балтиці, минулого тижня було введено нове правило, яке забороняє вхід на пляжі відвідувачам, які відмовляються роздягатися в спеціально відведених для нудистів місцях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

«Цей захід було вжито у відповідь на «численні скарги людей, які відчували себе ображеними в таких зонах», – пояснив Моріц Науман з відділу туризму Ростока.

Однак він наголосив, що це правило застосовуватиметься лише «у разі конфлікту». Хоча заборона на одяг на нудистському пляжі може здатися зайвою, це рішення наголошує на постійній проблемі: забезпечення того, щоб місця для натуристів залишалися комфортними для тих, хто приймає цей спосіб життя.

Нудизм або натуризм має глибоке коріння в Німеччині. Рух FKK чи Freikörperkultur (Культура вільного тіла) виник наприкінці XIX століття. Воно закликає своїх прихильників скинути одяг та взяти участь у здорових заходах, щоб поєднатися зі світом природи, пропагуючи філософію прийняття тіла та гармонії з природою. Для багатьох німців соціальна нагота вважалася нормальною частиною життя. На пляжах, у парках і навіть на туристичних стежках у країні вже давно існують спеціально відведені місця для оголених людей.

І хоча на певних пляжах соціальна нагота вітається, цю практику прийнято не скрізь. У Ростоку 15-кілометрова берегова лінія ретельно поділена на натуристські, змішані і лише «одягнені» пляжі, щоб усі відвідувачі могли почуватися комфортно. Але для тих, хто заходить на спеціально відведений нудистський пляж, тепер діє одне правило: оголись повністю або будь готовий піти.

Нагадаємо, одне з найпопулярніших місць для вечірок у Португалії планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських місях, щоб «очистити свій імідж». За порушення нового кодексу поведінки передбачено штрафи, що дуже засмутило туристів. 

Читайте також:

Теги: Німеччина пляжі культура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Двадцять років тому Вашингтон був лідером великого прояву єдності Заходу. Сьогодні Америка вирішила стати глядачем, залишивши Європу на цій сцені у самотності»
Талібан ніхто не додумався садити за стіл переговорів. Що ж змінилося за чверть століття?
18 лютого, 08:27
Саміт в Лондоні об'єднав європейський фронт на підтримку України та має прискорити надання додаткової військової підтримки
Що окрім міцних обіймів отримав Зеленський? Світова преса підбиває підсумки саміту у Лондоні ТЕМА ТИЖНЯ
3 березня, 20:15
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США готується до першої міжнародної поїздки на посаді
4 лютого, 03:01
Савичев був змушений у Німеччині змінити банк
Ексфутболіст з РФ поскаржився, що в Німеччині залишився без російських телеканалів
14 лютого, 10:39
Європа все ще обговорює ідею відправки військ до України
Європейські країни палко сперечаються щодо відправки військ до України – Financial Times
18 лютого, 07:40
Майбутній канцлер Німеччини хоче показати світу, що країною керують належним чином
Вибори у Німеччині. Мерц оголосив про перемогу та зробив першу заяву
23 лютого, 20:41
Фрегат бундесверу Hessen
Німеччина розслідує диверсію на своєму військовому кораблі
22 лютого, 16:29
Друга «Конотопська відьма». Сенсаційна прем’єра у театрі Франка: перші фото та відео
Друга «Конотопська відьма». Сенсаційна прем’єра у театрі Франка: перші фото та відео
1 березня, 08:16
До слова, останні два-три роки населення Великої Британії приростає за рахунок приїжджих майже на мільйон людей на рік
Європейці назвали одну із найважливіших проблем, яка їх турбує
27 лютого, 17:00

Соціум

На деяких нудистських пляжах Німеччини заборонять купальники
На деяких нудистських пляжах Німеччини заборонять купальники
Картина Бенксі пішла з аукціону за $5 млн
Картина Бенксі пішла з аукціону за $5 млн
«Добре відпочив протягом ночі». Ватикан повідомив про стан Папи Римського
«Добре відпочив протягом ночі». Ватикан повідомив про стан Папи Римського
Маск вимагає звітів про роботу від сотень італійців: деталі скандалу
Маск вимагає звітів про роботу від сотень італійців: деталі скандалу
Авіація у світі стає безпечнішою? Статистика підтвердила тренд
Авіація у світі стає безпечнішою? Статистика підтвердила тренд
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
32K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
31K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
18K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
14K
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua