На деяких нудистських пляжах Німеччини заборонять купальники
Одне з міст Німеччини взялось захистити права тих, хто обирає пляжі без купальників
У Німеччині деякі міста вирішили встановити чіткі правила та розмежування на пляжах, зокрема йдеться про тих німців, які відвідують нудистські пляжі. Так, у місті Ростоку, що розташоване на Балтиці, минулого тижня було введено нове правило, яке забороняє вхід на пляжі відвідувачам, які відмовляються роздягатися в спеціально відведених для нудистів місцях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.
«Цей захід було вжито у відповідь на «численні скарги людей, які відчували себе ображеними в таких зонах», – пояснив Моріц Науман з відділу туризму Ростока.
Suite à l’envahissement par les textiles des plages naturistes, la ville de Rostock 🇩🇪 décide de la nudité obligatoire sur les plages naturistes 👏https://t.co/9fbVMBZ7N6— Curat Praetor (@CuratPraetor) February 27, 2025
Однак він наголосив, що це правило застосовуватиметься лише «у разі конфлікту». Хоча заборона на одяг на нудистському пляжі може здатися зайвою, це рішення наголошує на постійній проблемі: забезпечення того, щоб місця для натуристів залишалися комфортними для тих, хто приймає цей спосіб життя.
І хоча на певних пляжах соціальна нагота вітається, цю практику прийнято не скрізь. У Ростоку 15-кілометрова берегова лінія ретельно поділена на натуристські, змішані і лише «одягнені» пляжі, щоб усі відвідувачі могли почуватися комфортно. Але для тих, хто заходить на спеціально відведений нудистський пляж, тепер діє одне правило: оголись повністю або будь готовий піти.
Нагадаємо, одне з найпопулярніших місць для вечірок у Португалії планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських місях, щоб «очистити свій імідж». За порушення нового кодексу поведінки передбачено штрафи, що дуже засмутило туристів.
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