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    Культура

    Співачка Приходько розповіла, для чого їй звання Заслуженої артистки

    Приходько заперечує свою жагу до почестей, але цього разу вона зробила виняток
    Українська співачка Анастасія Приходько стверджує: їзвання Заслуженої артистки України — це перша офіційна спроба держави помітити те, що вона намагається  робити для свободи та кращого майбутнього. Про це співачка зазначила в інтерв’ю «Главкому». «Я дуже поважаю свій народ. Мені дуже приємно, що завдяки моїм
    • Сьогодні, 20:45
    • Розсилка
    Співачка Анастасія Приходько
    Фото: Станіслав Груздєв, "Главком"
    Співачка Анастасія Приходько

    Приходько заперечує свою жагу до почестей, але цього разу вона зробила виняток

    Українська співачка Анастасія Приходько стверджує: їзвання Заслуженої артистки України — це перша офіційна спроба держави помітити те, що вона намагається  робити для свободи та кращого майбутнього. Про це співачка зазначила в інтерв’ю «Главкому».

    «Я дуже поважаю свій народ. Мені дуже приємно, що завдяки моїм прихильникам в Україні я отримала це звання. Я вже неодноразово доводила, що почесті та гроші для мене не мають особливого значення. Але сьогодні така відзнака має для мене має особливе значення», — сказала Приходько.

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    Раніше повідомлялося, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі Анастасія Приходько категорично відмовилася від виступів у Росії. Співачка гостро критикує українських артистів, які їздять на заробітки до країни-агресора. Так само вона засуджує російських артистів–«кримнашистів», які порушували закони України і висловлювалися на підтримку загарбницької політики Путіна. Зараз, як ідеться на веб-сторінці співачки, вона записує патріотичні пісні і виступає з концертами у зоні АТО. 

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Анастасія Приходько: Люди, які аплодували Ані Лорак, забули, що у нас війна і гинуть хлопці

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    АТО
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