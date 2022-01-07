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    «Євробачення-2022»: стали відомі імена учасників нацвідбору

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    24 січня організатори оголосять фіналістів конкурсу - «Євробачення-2022»: стали відомі імена учасників нацвідбору
    24 січня організатори оголосять фіналістів конкурсу
    фото muzvar

    Заявки на участь у конкурсі будуть приймати до 10 січня

    У національному відборі на «Євробачення-2022» готові взяти участь уже 16 артистів. Таку інформацію поширило видання Muzvar.

    За даними видання, організатори нацвідбору поки не давали жодної інформації щодо учасників. Втім Muzvar назвало імена тих артистів, які вже подали заявки на участь у конкурсі.

    Так, представляти Україну на «Євробаченні-2022» хочуть такі артисти:

    • Wellboy
    • Uliana Royce
    • hurtom
    • Gorim!
    • Cloudless
    • Аліна Паш
    • Michael Soul
    • Sowa
    • Тонка
    • Roxolana
    • Nazar YA
    • Софія Іванько
    • Софія Шанті
    • Laura Marti
    • Eria
    • Idxo

    Також взяти участь у нацвідборі пропонували Анні Трінчер та Laud. Співачка відмовилася, а от виконавець ще не визначився.

    Зазначимо, наразі перевіряють, чи не виступали артисти, які подали заявки на участь у конкурсі, у Росії, Білорусі та на окупованих територіях. Заявки на участь у нацвідборі прийматимуться до 10 січня, а 24 січня оголосять фіналістів конкурсу.

    Нагадаємо, пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення».

    Також український співак може виступити на Євробаченні-2022 від Сан-Марино

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    Теги: Євробачення співачка співак пісня
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    «Євробачення-2022»: стали відомі імена учасників нацвідбору