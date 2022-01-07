«Євробачення-2022»: стали відомі імена учасників нацвідбору

Заявки на участь у конкурсі будуть приймати до 10 січня

У національному відборі на «Євробачення-2022» готові взяти участь уже 16 артистів. Таку інформацію поширило видання Muzvar.

За даними видання, організатори нацвідбору поки не давали жодної інформації щодо учасників. Втім Muzvar назвало імена тих артистів, які вже подали заявки на участь у конкурсі.

Так, представляти Україну на «Євробаченні-2022» хочуть такі артисти:

Wellboy

Uliana Royce

hurtom

Gorim!

Cloudless

Аліна Паш

Michael Soul

Sowa

Тонка

Roxolana

Nazar YA

Софія Іванько

Софія Шанті

Laura Marti

Eria

Idxo

Також взяти участь у нацвідборі пропонували Анні Трінчер та Laud. Співачка відмовилася, а от виконавець ще не визначився.

Зазначимо, наразі перевіряють, чи не виступали артисти, які подали заявки на участь у конкурсі, у Росії, Білорусі та на окупованих територіях. Заявки на участь у нацвідборі прийматимуться до 10 січня, а 24 січня оголосять фіналістів конкурсу.

Нагадаємо, пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення».

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