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Вісім парафій Хмельниччини перейшли до ПЦУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вісім парафій Хмельниччини перейшли до ПЦУ
фото ілюстративне

Міськрада Хмельницького заборонила Московській церкві користуватися землею громади міста 

Вісім парафій УПЦ Московського патріархату у Хмельницькій області перейшли до Православної церкви України. Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

«Зареєстровано вісім статутів релігійних громад УПЦ, які перейшли в ПЦУ та 1 статут незалежної православної громади в новій редакції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московської церкви всіма земельними ділянками на території громади. Також у Хмельницькому після заборони діяльності УПЦ МП священники вивозять речі із церков. Зокрема це відбувається сьогодні у мікрорайоні Гречани.

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Теги: церква міськрада релігія статут Києво-Печерська лавра собор УПЦ МП

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