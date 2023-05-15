Вісім парафій Хмельниччини перейшли до ПЦУ

Міськрада Хмельницького заборонила Московській церкві користуватися землею громади міста

Вісім парафій УПЦ Московського патріархату у Хмельницькій області перейшли до Православної церкви України. Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

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«Зареєстровано вісім статутів релігійних громад УПЦ, які перейшли в ПЦУ та 1 статут незалежної православної громади в новій редакції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московської церкви всіма земельними ділянками на території громади. Також у Хмельницькому після заборони діяльності УПЦ МП священники вивозять речі із церков. Зокрема це відбувається сьогодні у мікрорайоні Гречани.

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