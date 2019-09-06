У Харкові презентували «Пісні української революції»



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До альбому увійшло 27 пісень, які співали ще в 1917-1921 роках

4 вересня в органному залі Харківської обласної філармонії був відбулась презентація нового музичного альбому «Пісні української революції» Тараса Компаніченка та гурту «Хорея козацька».

До альбому «Пісні української революції» увійшло 27 пісень, відшуканих Тарасом Компаніченком в архівах, бібліотеках, музичних збірках того часу і реставрованих ним. «Це частка моєї тридцятилітньої праці пошуку правдивих музичних пам'яток про ту, унікальну своїм національним пробудженням епоху. Усі твори були активно співанні на великих і малих сценах України в часи 1917-21 років. Їх співали на воєнних позиціях, на шикуванні військ. Вони співалися кобзарями, артистами-бандуристами, оперними співаками, просвітянськими, військовими студентськими хорами, Українською республіканською капелою та Українським національним хором. Багато творів були забуті і не звучали в Україні протягом століття», - розповідає Компаніченко.

Організатором концерту виступив Український інститут національної пам’яті.

У концерті прозвучали пісні на слова Павла Тичини, Романа Купчинського, Івана Франка, Бориса Грінченка, Михайла Гайворонського, Спиридона Черкасенка, Володимира Самійленка, Олександра Олеся та інших визначних поетів своєї доби. Кожну пісню Тарас Компаніченко супроводжував розлогими історіями створення того чи іншого твору.

Звертаючись до аудиторії Тарас Компаніченко пояснив, що українська пісенна культура минулого століття настільки багата, що не потребує осучаснених фейків на кшталт «Любо, братці, любо» чи інших новіших стилізацій під ту добу. «Не треба правду замінювати фейками, адже сама правда набагато цікавіша і потужніша», – заявив Компаніченко.

Концерт тривав більше двох годин.

Концерт «Хореї Козацької» у Харкові став уже п’ятою презентацією альбому «Пісні української революції» в Україні. До цього Тарас Компаніченко та гурт виступили в Києві, Ужгороді, Полтаві та Запоріжжі.