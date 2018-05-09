У Каннах пройшла прем‘єра фільму «Донбас» режисера Лозниці

Український фільм відкрив конкурсну програму «Особливий погляд» фестивалю

На Каннському кінофестивалі пройшла прем‘єра фільму «Донбас», до знімання якого долучилася Україна. Про це повідомив міністр соціальної політики України Павло Розенко. «Фільм відкриває конкурсну програму «Особливий погляд», головою жюрі цієї програми є відомий актор і продюсер Бенісіо дель Торо, який зараз тут і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр з фільму

Український фільм відкрив конкурсну програму «Особливий погляд» фестивалю

На Каннському кінофестивалі пройшла прем‘єра фільму «Донбас», до знімання якого долучилася Україна. Про це повідомив міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Фільм відкриває конкурсну програму «Особливий погляд», головою жюрі цієї програми є відомий актор і продюсер Бенісіо дель Торо, який зараз тут і представляє нашу стрічку», - написав посадовець у Facebook.

Режисером фільму виступив Сергій Лозниця.

Українська письменниця Ірена Карпа після перегляду фільму схвально відгукнулася про гру акторів, режисерську та операторську роботи.

«Меми (які показали у фільмі – ред.), добре зрозумілі українцям, і побачимо як будуть зрозумілі європейцям із відгуків преси. Всі ці «зелені чоловічки», брехня раші-тудей, де для картинки просто розстрілюють людей, розквіт гопоти і дегуманізація... Відчуття різні. Але тримаю кулаки», - написала вона у Facebook.

Сценарій стрічки заснований на документальних матеріалах. Лозниця розповідає про події, що відбувалися на сході України. У центрі уваги – люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами. «Донбас» – антивоєнна стрічка, герої якої – жертви обставин. «Де грань між фактом та вимислом? Чи можливо зберегти здоровий глузд і людську гідність у таких умовах?» – тема фільму. Зйомки проходили цієї зими у Кривому Розі.

«Донбас» створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Стрічка стала одним із переможців Восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Українським копродюсером виступив Денис Іванов та кінокомпанія «Артхаус Трафік».

«Особливий погляд» – конкурсна програма Каннського фестивалю. Свого часу її призерами ставали Вім Вендерс, Кім Кі Дук, Йоргос Лантімос та інші зірки авторського кіно.

Лозниця є одним з найвідоміших у світі українських режисерів ігрового і документального кіно. Його фільм «Щастя моє» (2010) став першою українською стрічкою часів незалежності, яка приймала участь в офіційному конкурсі Канського фестивалю.