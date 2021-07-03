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    Бізнесмен та ексдепутат Онищенко, який переховується за кордоном, повідомив про трагедію в родині

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    Онищенко втік із України ще 2016 року - Бізнесмен та ексдепутат Онищенко, який переховується за кордоном, повідомив про трагедію в родині
    Онищенко втік із України ще 2016 року
    Фото: delo.ua

    Олександр Онищенко втратив близьку людину

    Український екснардеп та бізнесмен Олександр Онищенко, якого підозрюють в організації «газових схем», повідомив про втрату близької людини.

    «Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Хай душа її упокоїться з миром», – написав Онищенко на своїй сторінці у Facebook.

    Як відомо, Онищенко влітку 2016 року втік з України. Його звинувачують в організації «газових схем».

    «Газова справа» – умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко. Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

    Раніше колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині. Також Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

    Як заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, апеляція на відмову в екстрадиції не передбачена законодавством, але розгляд справи Онищенка у Вищому антикорупційному суді продовжиться.

    Опісля ж у Німеччині відмовилася надавати політичний притулок Олександру Онищенку. Його попросили покинути країну.

    Теги: політичний притулок Укргазвидобування депутат СІЗО Олександр Онищенко розслідування Facebook притулок час
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    Бізнесмен та ексдепутат Онищенко, який переховується за кордоном, повідомив про трагедію в родині