Бізнесмен та ексдепутат Онищенко, який переховується за кордоном, повідомив про трагедію в родині

Олександр Онищенко втратив близьку людину

Український екснардеп та бізнесмен Олександр Онищенко, якого підозрюють в організації «газових схем», повідомив про втрату близької людини.

«Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Хай душа її упокоїться з миром», – написав Онищенко на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, Онищенко влітку 2016 року втік з України. Його звинувачують в організації «газових схем».

«Газова справа» – умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко. Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

Раніше колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині. Також Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

Як заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, апеляція на відмову в екстрадиції не передбачена законодавством, але розгляд справи Онищенка у Вищому антикорупційному суді продовжиться.

Опісля ж у Німеччині відмовилася надавати політичний притулок Олександру Онищенку. Його попросили покинути країну.