Бізнесмен та ексдепутат Онищенко, який переховується за кордоном, повідомив про трагедію в родині
Олександр Онищенко втратив близьку людину
Український екснардеп та бізнесмен Олександр Онищенко, якого підозрюють в організації «газових схем», повідомив про втрату близької людини.
«Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Хай душа її упокоїться з миром», – написав Онищенко на своїй сторінці у Facebook.
Як відомо, Онищенко влітку 2016 року втік з України. Його звинувачують в організації «газових схем».
Раніше колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині. Також Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.
Як заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, апеляція на відмову в екстрадиції не передбачена законодавством, але розгляд справи Онищенка у Вищому антикорупційному суді продовжиться.
Опісля ж у Німеччині відмовилася надавати політичний притулок Олександру Онищенку. Його попросили покинути країну.