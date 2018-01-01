У Києві презентували мистецький проект «Балада про Крути»

Одяг, зброя та інший реквізит, який використали для створення вистави, максимально наближені до історичного періоду бою під Крутами

З нагоди 100-річчя бою під Крутами на сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка відбулась презентація мистецького проекту «Балада про Крути» у постановці художнього керівника Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка Андрія Бакірова.



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Фото: Міністерство культури України Вистава «Балада про Крути»

Одяг, зброя та інший реквізит, який використали для створення вистави, максимально наближені до історичного періоду бою під Крутами

З нагоди 100-річчя бою під Крутами на сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка відбулась презентація мистецького проекту «Балада про Крути» у постановці художнього керівника Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка Андрія Бакірова. Про це повідомляє Міністерство культури України.

Міністр культури України Євген Нищук відзначив, що тема героїчного подвигу крутян тривалий час залишалася поза увагою як держави, так і суспільства. Саме тому дуже важливо про це говорити.

«Балада про Крути» є сценічною версією однойменного твору чернігівського літератора Анатолія Покришеня. У виставі задіяні понад 120 учасників - з Чернігівського театру ім. Т. Шевченка, обласного молодіжного театру, обласного дитячого (лялькового) театру ім. О. Довженка, академічного народного хору обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм.

У оформлені вистави використані документальні кадри реальних подій того часу, фотографії загиблих захисників незалежності України. Прототипом декорацій стали об'єкти Меморіального комплексу «Пам'яті героїв Крут». Одяг, зброя та інший реквізит максимально наближені до реально існуючих у той історичний період.

«Коли хлопці збиралися на Крути захищати Київ – багато людей відмовилось. Потім, коли зайшли більшовики, вони знищили всіх киян, які могли тримати в руках зброю. Те саме відбулось в Луганську і Донецьку, тож, в принципі, історію треба знати, пам’ятати та засвоювати її уроки. Бо справжня історія народу народжується тільки на могилах своїх Героїв», - поділився своїми думками один із глядачів після перегляду вистави.

Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.