У Києво-Печерській лаврі вперше помолилися за упокій гетьмана Мазепи

Саме в цей день була освячена однойменна церква Києво-Печерської лаври, збудована коштом Мазепи

Історичний день. Уперше в історії Києво-Печерської лаври відправлено панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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«Саме в цей день, 325 років тому, на День пам’яті всіх святих, була освячена однойменна церква Києво-Печерської лаври, збудована коштом Мазепи. У програмі державного будівництва Мазепа приділив надзвичайну увагу розвиткові Лаври та взагалі Печерського містечка як церковного, культурно-мистецького, освітнього осередку.

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Церква Всіх святих завжди чітко пов’язувалася у свідомості українців з іменем великого гетьмана. «Мазепиною церквою» називалася навіть у путівниках імперських часів. За ініціативи Міністерство культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні ми розпочинаємо реставраційні роботи у церкві Всіх святих, аби зберегти безцінний внесок гетьмана в історію українського народу. Також цілком логічним є створення на базі Заповідника Музейного центру «Гетьман Іван Мазепа та його доба». Місцем для такого музею обрано Онуфріївську вежу, також збудовану коштом гетьмана. Ми розпочали роботи над нею в межах програми «Велика реставрація» ще до війни. Наразі залишилось їх завершити та створити музей. Як і обіцяли, Лавра стає українською. Тепер в її стінах будуть звучати молебни за видатних діячів української історії», – написав він.

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Нагадаємо, анафема на гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепу була накладена російською церквою 12 листопада 1708 року за наказом царя Петра І у зв’язку з переходом гетьмана на бік шведського короля Карла XII.

Українські церкви – Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква, Українська православна церква Канади, Українська греко-католицька церква не визнають цієї анафему і продовжують служити молебні за упокій душі Мазепи.

У вересні 2018 року Вселенський патріарх і синод Константинопольської церкви зробили заяву, що вони ніколи не визнавали дійсною анафему на Івана Мазепу, тому що вона була накладена суто з політичних мотивів.

Нагадаємо, спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври.

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Загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів. Всі в різних станах. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника.

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