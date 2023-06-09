Російські номери та подяка від митрополії РФ. На Київщині затримано священника УПЦ МП (фото)

Священник носив із собою фото літератури російського походження

Прикордонники на Київщині зупинили священника Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

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У телефоні затриманого знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови Тверської митрополії РФ від 2023 року.

«Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ», – зазначили прикордонники.

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Нагадаємо, у березні на в’їзді до Києва було затримано священника, в підвалі якого окупанти утримували волонтерів.

Крім того, СБУ затримала священника Московського патріархату, який збирав розвіддані про оборону Сумщини.

До слова, триває 471-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.