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Ткаченко визнав, що просив організаторів «Євробачення» дозволити виступ Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ткаченко визнав, що просив організаторів «Євробачення» дозволити виступ Зеленського
Фото: УНІАН

На думку міністра, у зверненні не було б політики, оскільки вперше в історії конкурс проводила не країна-переможець

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зізнався, що це він звертався до Європейської мовної спілки щодо онлайн-виступу президента Володимира Зеленського на «Євробаченні-2023». Про це міністр заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Не президентський Офіс, а я звертався до EBU (Європейської мовної спілки) за тиждень до проведення конкурсу з цією пропозицією. Вони чомусь надіслали мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин, а напередодні «Євробачення» з'явилися статті в пресі. Попри те, що нас підтримували колеги у Великій Британії, вони (EBU. - ред.) вирішили, що це політичний момент», – зазначив Ткаченко. 

На думку міністра, у такому зверненні не було б політики, оскільки вперше в історії конкурс проводила не країна-переможець, і вітальне звернення президента під час війни було б абсолютно доречним.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що Європейська мовна спілка відмовила президенту України Володимиру Зеленському у виступі під час фіналу Євробачення-2023. Видання зазначає, що Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторією у відеоформаті. Він планував закликати світову спільноту продовжити підтримувати Україну на тлі російської військової агресії. 

Але Офіс президента спростував цю інформацію, 

Фінал Євробачення-2023 відбувся 13 травня. Перемогла представниця Швеції Loreen, український гурт Tvorchi посів шосте місце.

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Теги: Євробачення міністр війна конкурс Олександр Ткаченко Офіс президента Єдині новини Tvorchi

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