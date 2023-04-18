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Міністр культури Ткаченко розказав про терапевтичний ефект любові своєї молодої дружини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міністр культури Ткаченко розказав про терапевтичний ефект любові своєї молодої дружини
Пара виховує спільного сина Данила, який народився в 2015 році
фото: Олександр Ткаченко/Facebook

Олександр та Анна Ткаченки одружені вже вісім років

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ніжно привітав дружину із днем народження та розповів, як її любов допомагає долати незгоди. Міністр також поділився фотографією, коли тільки зробив пропозицію жінці, і розчулив мережу чутливим дописом.

«На цьому фото момент, коли я зробив тобі пропозицію. Не знав, яке насичене та різнобарвне життя та випробування на нас чекають попереду. Але завжди коли важко, я згадую як ти посміхаєшся чи мчиш по крамничках – і справді стає легше», – написав Ткаченко.

Олександр Ткаченко вітає дружину із днем народженням та стверджує, що саме «терапевтичний ефект її любові» дає можливість долати незгоди та попри все наближати нові горизонти.

«Знаю, що, м’яко кажучи, давав тобі чимало приводів бути в іншому настрої, що неймовірно крає серце. Але, кохана, озираючись назад, точно знаю – попереду я бачу тебе усміхненою та неймовірною, яка завжди ставить перед собою та іншими високу планку. І нову висоту ти обов’язково візьмеш», – привітав дружину міністр.  

Зазначимо, що Олександр Ткаченко та Анна Бараннік обвінчалися в Єрусалимі у січні 2015 року. У зв'язку із тодішньою ситуацією в державі, пара вирішила не влаштовувати гучних урочистостей та весільної вечірки. Таїнство вінчання відбулося у Єрусалимі відразу після різдвяних свят у присутності найближчих родичів та друзів.

Міністр культури Ткаченко розказав про терапевтичний ефект любові своєї молодої дружини фото 1

Це не перший шлюб міністра культури та колишнього генерального продюсера телеканалу «1+1» – з 1989 по 2009 рік був одружений з українською сценаристкою та продюсеркою компанії Тетяною Гнєдаш.

Нагадаємо, що минулого року міністр Ткаченко зворушливо привітав дружину із сімейним святом. Ткаченко привітав дружину з річницею шлюбу та нагадав про випробування, які вони пройшли разом за ці роки. До слова, нещодавно міністр Ткаченко представив свого радника з питань любові: новоспечений чиновник ходив по столу, а потім заснув на робочому столі міністра.

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Теги: Олександр Ткаченко

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