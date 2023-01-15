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Зеленський анонсував нові санкції для росіян та зрадників України (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський анонсував нові санкції для росіян та зрадників України (відео)
Зеленський запевнив, що робота РНБО над санкційними списками триває
фото: скріншот з відео

Зеленський запевнив, що Україна зробить усе, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі

Президент Володимир Зеленський заявляє, що РНБО продовжить запроваджувати санкції щодо осіб, які допомагають російському терору. Таку заяву Зеленський зробив під час вечірнього звернення.

«Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору.

Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі – у Європі, у світі.

Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати.

Робота РНБО над санкційними списками триває, і скоро будуть наступні рішення», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 15 січня підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.

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Теги: росія РНБО санкції війна Володимир Зеленський Україна

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