Зеленський анонсував нові санкції для росіян та зрадників України (відео)

Зеленський запевнив, що Україна зробить усе, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі

Президент Володимир Зеленський заявляє, що РНБО продовжить запроваджувати санкції щодо осіб, які допомагають російському терору. Таку заяву Зеленський зробив під час вечірнього звернення.

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«Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору.

Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі – у Європі, у світі.

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Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати.

Робота РНБО над санкційними списками триває, і скоро будуть наступні рішення», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 15 січня підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.

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