У столиці України презентували книгу «Угорці в Києві»



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Фото: «Главком» Презентація книги «Угорці в Києві»

Вихід книги є важливим на тлі складного періоду угорсько-українських відносин, зазначив посол Ерно Кешкень

У посольстві Угорщини в Україні відбулася презентація книги «Угорці в Києві». Презентував роботу її автор, відомий в Україні художник, уродженець Закарпаття Стафан-Арпад Мадяр, передає кореспондент «Главкома».

Пан Стефан проживає у Києві майже 50 років, а ідея написати книгу про історію життя угорців у Києві з’явилася у нього у 1984 році, коли автор майбутньої книги познайомився з Іштваном Фодором (археологом, доктором історичних наук, керівник археологічних експедицій в Україні наприкінці 60-х років XX століття – «Главком»). «Якби мені два роки тому сказали, що я напишу книгу, я б не повірив цьому, подумав, що це якийсь сон», - зізнається автор.

Автор книги «Угорці в Києві» Стафан-Арпад Мадяр. Фото: «Главком»

Книга, яка що днями вийшла у світ, розповідає історію появи і життя угорців у Києві з давніх часів і донині. «Угорці в Києві» є науково-популярним виданням, яке вийшло двома мовами, угорською і українською загальним накладом 4000 примірників.

Вихід книги стане початком більш ґрунтовної дослідницької роботи спільної українсько-угорської історії, каже посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень. «Я сподіваюся, що ця книга є передвісником наукової роботи, над якою працюватимуть змішана українсько-угорська історична комісія», - каже дипломат.

Презентація книги «Угорці в Києві» у посольстві Угорщини в столиці України. Фото: «Главком»

Наразі книга продаватиметься у книгарнях лише в Україні. Упорядники за допомогою українських об’єднань в Угорщині шукатимуть можливості для продажу видання і в Угорщині. У планах авторів цієї роботи переклад книги також англійською мовою. Принаймні юрист і бізнесмен Ігор Кушнарьов, який профінансував вихід «Угорців в Києві» пообіцяв посприяти в тому, аби книга вийшла однією з найпоширеніших мов світу.