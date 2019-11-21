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    Культура

    У театрах України покажуть «Шрами» - виставу до Міжнародного дня ліквідації насильства над жінками

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    &laquo;Шрами&raquo; - це історії жінок об&rsquo;єднані у виставу, що розповість по справжні фізичні і душевні рани, які так і не змогли загоїтися - У театрах України покажуть «Шрами» - виставу до Міжнародного дня ліквідації насильства над жінками
    «Шрами» - це історії жінок об’єднані у виставу, що розповість по справжні фізичні і душевні рани, які так і не змогли загоїтися

    Виставу безкоштовно покажуть у п'яти містах України: Луцьку, Чернівцях, Сумах, Запоріжжі та Херсоні

    У Києві  25 листопада у Міжнародний день ліквідації насильства щодо жінок відбудеться прем'єра вистави «Шрами», створеної на основі реальних історій.

    З 27 листопада по 3 грудня виставу безкоштовно покажуть у 5 містах України: Луцьку, Чернівцях, Сумах, Запоріжжі та Херсоні.

    «Чи є у вас шрами? А розкажіть нам про них?» - з таким питанням ми звернулися до дівчат і жінок з усієї країни, і до нас почали приходити історії. Невигадані, справжні, у когось милі, у когось жахаючі, але всі – справжні.

    «Шрами» - це історії жінок об’єднані у виставу, що розповість по справжні фізичні і душевні рани, які так і не змогли загоїтися. Це проект про насильство, яке важко розпізнати на перший погляд і яке залишає по собі фантомний біль на довгі роки. Та чи має любов залишати рубці? Чи може це не любов?

    На жаль, гендерно зумовлене насильство в Україні є широко розповсюдженим та систематичним явищем, про яке повідомляє лише кожна 3 постраждала. Страх, що розповідям не повірять, і ганьба, якою таврують постраждалу від насильства - але не злочинця, - змушують мовчати і приховують справжню кількість випадків насильства. Лише визнання проблеми, обговорення та звернення по допомогу зможе розірвати коло насильства і змусити суспільство реагувати – захищати, попереджати, діяти. 

    «Сексуальне насильство все ще нормалізовано та закріплено в нашому соціумі, що призводить до того, що 15 мільйонів дівчат-підлітків у всьому світі пережили насильницький секс. Навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, ми щодня є свідками та спостерігачами цієї «культури зґвалтування», оскільки нас оточує мізогіністична мова, байдужість до згоди чи гламуризація насильства на екрані.

    Половина українців вважає, що зґвалтування є виною жінки, якщо вона вживала алкоголь. Це показує що звинувачення жертви у насильстві, тривіалізація зґвалтування та стигма, з якою стикаються ті, хто пережив насильство, є занадто поширеними явищами. Під час кампанії «16 днів» і за допомогою цієї п'єси ми закликаємо людей з усіх верств життя дізнатися більше, змінювати випадки об'єктивації і применшення жінок, та виступити проти поширеної культури зґвалтування!» - Анастасія Дівінська, представниця ООН «Жінки в Україні».

    Історії «шрамів» зібрала драматургиня Кіра Малініна, режисерка проекту -  Наталка Сиваненко, художниця - Леся Головач.

    Актриси: Анна Кузіна, Анна Абрамьонок, Наталка Кобізька, Марина Сердешнюк

    «Для «Дикого театру» важливо робити відверті і чесні проекти, проекти, що можуть надихнути людей на зміни у житті. «Шрами»  цікаві тим, що створені з реальних історій, якими з нами поділились жінки різного віку з різних куточків країни. І виявилось, що не важливо, зі Сходу ти чи з Заходу, 16 тобі чи 54 - рубці від насилля болять однаково», - говорить засновниця Дикого театру, адвокатка руху HeForShe в Україні Ярослава Кравченко.

    Проект реалізовано в рамках всесвітньої кампанії 16 Днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства, що починається 25 листопада, в Міжнародний день ліквідації насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня, Дня прав людини.

    Для акредитації на виставу, а також за додатковою інформацією та коментарями, просимо звертатись за адресами [email protected] 0506406890

    Реєстрація на виставу

    25.11 18:00/20:30 – Київ, Сцена 6, Васильківська, 1 (Довженко-центр)

    реєстрація https://wild-t.com.ua/afisha/shramy/

    27.11 19:00 – Луцьк - Волинський академічний театр ляльок, вул.Кривий Вал, 18

    реєстрація https://forms.gle/wxAr1gz69F9rb8x17

    28.11 18:30 – Чернівці - Будинок офіцерів, площа Театральна, 6

    реєстрація https://forms.gle/BhZ6kJHh1B1jxTBP6

    1.12 19:00 – Суми - театр "Нянькіни", вул. Троїцька, 37

    реєстрація https://forms.gle/s6ihuczDkWH6ArAK9

    2.12 19:00- Запоріжжя - Запорізький обласний центр молоді, Патріотична, 49

    реєстрація https://forms.gle/SVTk52uWqp1aTFCM7

    3.12 19:00 – Херсон - Театр Куліша, сцена під дахом, Театральна, 7

    реєстрація https://forms.gle/dMHamTuQmHmq8FpNA

    Запоріжжя Суми Київ ООН алкоголь культура театр Луцьк Україна Херсон Чернівці будинок жінка зґвалтування реєстрація секс
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