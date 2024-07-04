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У Києві Зеленська відкрила виставку «скіфського золота» (відео)

Юлія Хоменко
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У Києві Зеленська відкрила виставку «скіфського золота» (відео)
Так само, як ці скарби, повернеться додому і Крим – Олена Зеленська під час відкриття виставки скіфського золота
фото: president.gov.ua

Виставка «Скарби Криму. Повернення» буде представлена в Національному музеї історії України до остаточної деокупації Криму

Перша леді Олена Зеленська у Києві відкрила виставку «Скарби Криму. Повернення». За її експонати – «скіфське золото» – Україна боролася з Росією майже 10 років. 

Унікальні експонати цієї виставки належать до культур різних народів, які жили на півострові, зокрема греків, скіфів, сарматів, готів, гунів. Вони були створені в період від пʼятого століття до н.е. до пʼятого століття н.е. 

«Ще не існувало слова «мультикультурність», а Крим та його надбання вже такими були! Сьогодні я радію, що вся колекція стане доступною для українців та друзів нашої держави. Бо національні скарби – це не те, що десь сховане чи привласнене. Це те, що доступне людям», – сказала Олена Зеленська. 

У Києві Зеленська відкрила виставку «скіфського золота» (відео) фото 1

Виставка «Скарби Криму. Повернення» буде представлена в Національному музеї історії України до остаточної деокупації Криму. Потім колекцію планують перемістити на територію півострова. 

Виставка розкриває багату та різноманітну історію Криму, що формувалася під впливом багатьох культур протягом століть. Кожен артефакт – це унікальний свідок минулого, що розповідає про життя, звичаї та мистецтво народів, які населяли півострів.

Понад 550 експонатів із чотирьох кримських музеїв перебували з експозицією в Амстердамі у 2014 році, коли РФ окупувала Крим. Майже 10 років наша країна намагалася повернути їх. Зрештою рік тому Верховний суд Нідерландів ухвалив рішення передати колекцію виставки Україні. Повернення експонатів відбулося завдяки спільній роботі представників іноземної юридичної фірми, які співпрацювали з Міністерством юстиції та українськими адвокатами, а також командам Міністерства культури та інформаційної політики, Національного музею історії України та МЗС України, посольству Нідерландів в Україні.

Відкриття виставки «Скарби Криму. Повернення» – це не лише культурна подія, а й свідчення незламності духу українців та їхньої непохитної волі до збереження своєї ідентичності та історичної пам'яті. Виставка працюватиме щодня, окрім понеділка, з 10:00 до 18:00. Каса музею працює до 17:00. Вартість квитків: дорослий – 150 грн, пільговий (пенсіонери, студенти, школярі) – 100 грн.

Місце проведення: Скарбниця Національного музею історії України, вул. Лаврська, 9, корпус 12 (територія Києво-Печерської лаври). Вхід до Лаври через головну браму.

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Теги: Київ виставка Олена Зеленська золото

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