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Як вдалося повернути «Скіфське золото»: Малюк розповів нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як вдалося повернути «Скіфське золото»: Малюк розповів нові деталі
Побачити частину артефактів колекції «Крим: золото й таємниці Чорного моря» можна у Музеї історичних коштовностей України
фото: пресслужба СБУ

Наразі в Україні вже перебувають 565 старожитностей

Епопея довкола повернення колекції «Скіфського золота» вартістю $1,5 млн в Україну тривала майже 10 років. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

«Ми повернули додому не просто цінності, які були вивезені з Криму в 2013 році, а частинку своєї історії. Для СБУ, як і загалом для нашої держави, ця справа – символічна. Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй по Закону. Так само, як українці повернули «Скіфське золото», так само повернемо Крим, Донбас і решту окупованих територій. Ми будемо битися за своїх людей, за свої цінності і за свою історію!» – заявив Малюк.

Наразі в Україні вже перебувають 565 старожитностей, які у 2013 році були вивезені з Криму до ЄС для експонування у приватних європейських музеях.

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За даними слідства, згідно з підписаними угодами всю старовинну колекцію мали повернути в Україну влітку 2014 року. Але цього не відбулося – артефакти залишились за кордоном, а посадовці кримських музеїв, які тоді переїхали до Києва, самоусунулися від виконання своїх обов’язків.

У зв’язку з цим у тому ж році було розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного перебування культурних цінностей за кордоном.

З того часу тривали процесуальні дії та судові процеси щодо повернення українських старожитностей. У рамках кримінального провадження було зібрано матеріали, які дозволили Верховному Суду Нідерландів прийняти остаточне рішення у цьому питанні на користь України.

Крім того, суд відхилив так звану «касаційну скаргу» окупаційних «адміністрацій музеїв» у тимчасово захопленому Криму щодо передачі їм українських артефактів.

Наразі колекцію повернули навіть без стягнення витрат за зберігання музейних експонатів.

Комплексні заходи проводили спільно із співробітниками Державної митної служби та Міністерства закордонних справ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Тривають заходи із повернення до України інших елементів «Скіфського золота», вилучених у співпраці з правоохоронними органами іноземних держав.

До відома, побачити частину артефактів колекції «Крим: золото й таємниці Чорного моря» можна у Музеї історичних коштовностей України. Колекція складає коштовності з чотирьох кримських музеїв: Центрального музею Тавриди, Керченського історико-культурного заповідника, Національного заповідника Херсонес Таврійський та Бахчисарайського історико-культурного заповідника.

Як повідомлялося, 27 листопада після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України.  

Теги: Василь Малюк золото музеї

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