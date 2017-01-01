Українців запрошують на найдовший різдвяний фестиваль до Яремче

Фестиваль «Тепле Різдво» проводиться втретє, при цьому вперше в Яремче

25 грудня о 18:00 у місті Яремче (Івано-Франківська область) відкривається найдовший за тривалістю фестиваль в Україні «Тепле Різдво», який триватиме на головній площі міста до 21 січня 2018 року. На відкритті виступатимуть гурти Kozak system, «КораЛЛі»та DJ Dub Ro. Фестиваль «Тепле Різдво» проводиться



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Фестиваль «Тепле Різдво» проводиться втретє, при цьому вперше в Яремче

25 грудня о 18:00 у місті Яремче (Івано-Франківська область) відкривається найдовший за тривалістю фестиваль в Україні «Тепле Різдво», який триватиме на головній площі міста до 21 січня 2018 року.

На відкритті виступатимуть гурти Kozak system, «КораЛЛі»та DJ Dub Ro.

Фестиваль «Тепле Різдво» проводиться втретє, при цьому вперше в Яремче. Традиційно організатори фестивалю найперше прагнуть створити теплу різдвяну містерію для родинного святкування новорічно-різдвяних свят.

Ярмаркове містечко, хатинка для майстер-класів, святкова кухня - все це дозволить поринути у атмосферу Різдва. Ознайомитись з багатовіковими традиціями новорічно-різдвяного святкування, побачити яскраві вертепні дійства, почути самобутні колядки, відвідати понад сотню культурно-мистецьких заходів та наживо почути якісну українську музику - лише частина того, що чекатиме вас на цьогорічному Теплому Різдві.

У програмі фестивалю: візуальне мистецтво, концерти (автентична і альтернативна музика), театральні вистави, екологічні та туристичні локації, кіно та літературні майданчики. А родзинкою дійства стане «Тепла Пошта» - можливість надіслати вітальну листівку в будь-який куточок світу та Різдвяне радіо - можливість послухати святкову українську музику на офіційному сайті фестивалю.