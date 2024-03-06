Український культурний фонд отримав нового очільника

Карандєєв заявив, що нова глава Українського культурного фонду «уважна до всіх течій та проявів в українському культурному середовищі»

Головою наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) призначено Наталію Кривду. Про це повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, передає «Укрінформ».

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«Пані Наталія Кривда відсьогодні є головою Українського культурного фонду. Вона не просто є керівником Наглядової ради, модератором процесів, які будуть проходити в середині УКФ, але й представлятиме УКФ, визначатиме політику фонду відповідно до законодавства, і відповідатиме перед суспільством за ті демократичні та прозорі процеси, які, я впевнений, під її керівництвом матимуть місце в системі роботи УКФ», – сказав він.

Карандєєв заявив, що нова очільниця Українського культурного фонду зарекомендувала себе як «людина професійна, доброчесна та уважна до всіх течій та проявів в українському культурному середовищі».

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Кривда є професором кафедри української філософії та культури КНУ імені Тараса Шевченка, академічним директором MBA програм Edinburgh Business School at House of Knowledge.

Як повідомлялося, 9 лютого Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило новий склад наглядової ради УКФ. 4 березня наглядова рада УКФ запропонувала три кандидатури на посаду глави фонду, серед яких: колишня заступниця міністра культури (2022-2023 роки) Галина Григоренко, колишня заступниця міністра культури (2019-2020 роки) Ірина Подоляк і сама Наталія Кривда.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обрав представників до наглядової ради Українського культурного фонду за своєю квотою.