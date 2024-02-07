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Музей Голодомору-геноциду отримає наглядову та експертну ради: на що це вплине

Катерина Іванова
glavcom.ua
Музей Голодомору-геноциду отримає наглядову та експертну ради: на що це вплине
У липні 2023 року у Верховній Раді погодили виділення 573 млн грн на добудову Національного музею Голодомору-геноциду
фото з відкритих джерел

Т.в.о. міністра культури зазначив, що добудова музею має стати як символом незламності українського народу, так і способом донесення правди світу про злочини РФ

7 лютого Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні ініційовані МКІП зміни до Закону України «Про Музеї та музейну справу» щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду». Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

До наглядової та експертної ради увійдуть представники діаспори та нащадки жертв Голодомору. А також представники фахових та наукових груп.

«Добудова музею має стати як символом незламності українського народу, так і способом донесення правди світу про злочини кремля. Ми щиро вдячні всім нашим партнерам за фінансову та експертну підтримку, а також депутатам за посилену увагу до цього питання», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. 

Це допоможе музею у своїй роботі впроваджувати найкращі міжнародні практики. Ці зміни також є передумовою надання урядом Канади 15 млн канадських доларів (близько 420 млн гривень) на добудову музею. А ще – додаткових коштів від канадських меценатів та діаспори на облаштування експозиції.

Раніше повідомлялося, що музей Голодомору можуть добудувати коштом Канади.

Також Канада запровадила обов'язкові уроки історії про Голодомор в Україні. Курс вивчення Голодомору включать до програми історії Канади для 10-го класу з вересня 2025 року.

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Теги: Верховна Рада Канада музеї музей Ростислав Карандєєв Голодомор 1932-1933 років

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