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    Глава МВС Британії закликала Інтерпол виключити Росію з організації

    У Британії просять негайно виключити Росію з Інтерполу - Глава МВС Британії закликала Інтерпол виключити Росію з організації
    У Британії просять негайно виключити Росію з Інтерполу
    фото з відкритих джерел

    Пател зазначила, що доступ Росії до систем Інтерполу слід призупинити негайно

    Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател звернулася до Інтерполу з вимогою виключити Росію з організації. Такі ж листи написали її колеги зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Про це Пател повідомила у Twitter.

    Пател зазначила, що доступ Росії до систем Інтерполу слід призупинити негайно. Відповідне рішення треба ухвалити вже цього тижня.

    «Дії Росії становлять пряму загрозу безпеці людей та міжнародній співпраці правоохоронних органів», – пояснила свою позицію глава МВС Британії.

    Зазначимо, що у статті 3 Статуту Інтерполу сказано, що «Організації суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру».

    Нагадаємо, українців закликають не поширювати відео роботи протиповітряної оборони.

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    Теги: розвідка Росія МВС США Інтерпол
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    Глава МВС Британії закликала Інтерпол виключити Росію з організації