Глава МВС Британії закликала Інтерпол виключити Росію з організації

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател звернулася до Інтерполу з вимогою виключити Росію з організації. Такі ж листи написали її колеги зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Про це Пател повідомила у Twitter.

Пател зазначила, що доступ Росії до систем Інтерполу слід призупинити негайно. Відповідне рішення треба ухвалити вже цього тижня.

«Дії Росії становлять пряму загрозу безпеці людей та міжнародній співпраці правоохоронних органів», – пояснила свою позицію глава МВС Британії.

1/ Alongside counterparts from and , I have written today calling on @INTERPOL_HQ and its Executive Committee to take a decision this week, in accordance with its rules, on the immediate suspension of Russia’s access to its systems.