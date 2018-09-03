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    Культура

    Українсько-італійська стрічка отримала нагороду на Венеційському кінофестивалі

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    Кадри з фільму&nbsp;&laquo;Ізі&raquo; - Українсько-італійська стрічка отримала нагороду на Венеційському кінофестивалі
    Кадри з фільму «Ізі»

    Створення драматично-комедійного роуд-муві «Ізі» режисера Андреа Маньяні на 58% забезпечила українська сторона

    На 75-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, українсько-італійська стрічка «Ізі» була відзначена премією Kineo Diamond Award.

    Про це повідомляє видання «Детектор медіа» з посиланням на продюсерку стрічки Юлію Чернявську.

    Зазначається, що вперше на Венеційському кінофестивалі вручено премію фільму, участь у якому брала Україна.

    «Це дуже важлива нагорода, яка наочно демонструє конкурентність української кіноіндустрії. Український кінематограф впевнено заявляє себе не тільки на внутрішньому ринку, але і у світі», — сказала Чернявська.

    Нагорода Kineo Diamond Award, як спеціальний захід Венеційського кінофестивалю, вручається 16-й рік поспіль.

    До журі премії входять критики, журналісти в галузі кіно та кіновиробники. В попередні 15 років премію присуджували Джузеппе Торнаторе і Лаурі Моранте, Бернардо Бертолуччі та Еніо Моріконе, Настасії Кінскі та Маттео Гарроне та іншим.

    Створення драматично-комедійного роуд-муві «Ізі» режисера Андреа Маньяні на 58% забезпечила українська сторона, з яких 20% –  Держкіно і 38% від виробничої компанії Fresh Production.

    У той же час, 42% вартості фільму було забезпечено від італійської сторони. Крім Мінкульту Італії, фільм допоміг профінансувати регіональний аудіовізуальний фонд Фріулі-Венеція-Джулія.

    Картина вийшла у прокат в Італії 31 серпня 2017 року, а з 14 вересня — і в український прокат. Перед цим стрічка була відібрана до участі у фестивалі класу «А» в Локарно, де актор Нікола Ночелла отримав приз незалежних швейцарських кінокритиків за найкращу чоловічу роль.

    Українсько-італійський комедійний фільм розповідає про 40-річного італійця на ім'я Ісідоро, який за проханням брата везе із Італії у високогірне карпатське село труну із тілом загиблого на будівництві українського заробітчанина.

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