Урядовий комітет підтримав переведення кримськотатарської мови на латиницю

Остаточне рішення щодо запровадження кримськотатарського алфавіту на основі латинки найближчим часом ухвалить уряд

Комітет при Кабінеті міністрів підтримав проєкт постанови про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки. Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, комітет ухвалив таке рішення на засіданні 16 вересня.

«16 вересня 2021 року на своєму засіданні під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, урядовий комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, соціальної політики та у справах ветеранів підтримав проєкт постанови Кабінету міністрів «Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки», – йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, остаточне рішення щодо запровадження кримськотатарського алфавіту на основі латинки найближчим часом ухвалить уряд.

«Але сьогодні ми зробили важливий крок, щоб створити кращі умови для збереження і розвитку кримськотатарської мови. Це – складова системної роботи, яка розпочалася минулого року. Кримськотатарський народ 30 років тому вирішив змінити графіку алфавіту, оскільки латинка краще відповідає фонетиці тюркських мов», – зазначив посадовець.

Він нагадав, що цей шлях вже пройшли Азербайджан, Туркменістан, а Узбекистан паралельно використовує дві графіки. При цьому в Казахстані триває перехід на латинку.

«Сьогодні латинська графіка дозволяє краще інтегруватися до цифрових платформ, повнішою мірою використовувати можливості, які надає інтернет. Серед іншого, зростатиме інтерес до кримськотатарської мови серед українців. Адже це питома тюркська мова України і вона є нашим вікном до усього тюркомовного світу», – сказав віцепрем'єр-міністр.

Запропонований варіант кримськотатарського алфавіту складається із 31 літери. При цьому в основі проєкту лежить рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років. Цей проєкт узгоджений із фахівцями Інституту сходознавства імені Кримського НАН України, Інституту мовознавства імені Потебні НАН України, Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка та інших науково-освітніх установ.

У Мінреінтеграції зазначили, що переведення кримськотатарської мови на латинську графіку підтримує Меджліс кримськотатарського народу, а також абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, освітян-практиків і видавців. В основі проєкту лежать указу президента «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» та розпорядження Кабінету міністрів «Про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови».

В Україні кримськотатарською мовою говорять понад 300 тисяч осіб, а в усьому світі – близько 6 млн, враховуючи діаспори кримських татар у Туреччині, Узбекистані, Румунії та Болгарії і невеликі громади в США і Канаді.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю.