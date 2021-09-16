Наливала Путіну. Прокуратура Криму оголосила підозру ексдиректорці «Масандри»

Так звана гендиректорка «Масандри» відкрила для Путіна і Берлусконі вино за $100 тисяч

Колишня очільниця «Масандри» підозрюється у вчиненні воєнного злочину

Так звану генеральну директорку винного заводу «Масандра» Яніну Павленко підозрюють у вчиненні воєнного злочину, який полягає у розграбуванні національних цінностей в окупованому Криму. Про це повідомляє прокуратура Криму.

Так, «генеральна директорка» Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території. Раніше їй оголошували підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наприкінці лютого 2015 року окупанти призначили підозрювану на посаду генеральної директорки винзаводу.

У вересні того ж року, під час відвідування «Масандри» президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та колишнім прем’єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, вона дістала з колекції та відкоркувала одну з найцінніших пляшок енотеки – «Херес-де-ла-Фронтера» врожаю 1775 року.

Вартість однієї такої пляшки вина становить понад $100 тисяч, та відповідно до законодавства України є національним надбанням й має значну історичну, наукову та національну цінність для держави.

Зазначимо, зараз Павленко працює «главою» окупаційної адміністрації Ялти.

Раніше у березні Зеленський зняв санкції з «міністра ДНР» і «Масандри».

Як повідомлялося, російські окупанти продали у Криму захоплену ними у 2014 році «Масандру» – найбільший винзавод на півострові. Акції підприємства майже за $73 млн придбала дочірня компанія банку «Росія».

Зазначимо, в грудні 2017 року ця ж компанія викупила кримський завод шампанських вин «Новий світ».

До об'єднання «Масандра» входять дев'ять заводів первинного і вторинного виноробства, а також три самостійних заводи. В 1988 році українська «Масандра» була занесена до Книги рекордів Гіннеса як найбільша скарбниця вин за їх численність та унікальність.