  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Наливала Путіну. Прокуратура Криму оголосила підозру ексдиректорці «Масандри»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Так звана гендиректорка &laquo;Масандри&raquo; відкрила для Путіна і Берлусконі вино за $100 тисяч - Наливала Путіну. Прокуратура Криму оголосила підозру ексдиректорці «Масандри»
    Так звана гендиректорка «Масандри» відкрила для Путіна і Берлусконі вино за $100 тисяч
    Фото: RT

    Колишня очільниця «Масандри» підозрюється у вчиненні воєнного злочину

    Так звану генеральну директорку винного заводу «Масандра» Яніну Павленко підозрюють у вчиненні воєнного злочину, який полягає у розграбуванні національних цінностей в окупованому Криму. Про це повідомляє прокуратура Криму.

    Так, «генеральна директорка» Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території. Раніше їй оголошували підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

    Наприкінці лютого 2015 року окупанти призначили підозрювану на посаду генеральної директорки винзаводу.

    У вересні того ж року, під час відвідування «Масандри» президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та колишнім прем’єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, вона дістала з колекції та відкоркувала одну з найцінніших пляшок енотеки – «Херес-де-ла-Фронтера» врожаю 1775 року.

    1509190

    Вартість однієї такої пляшки вина становить понад $100 тисяч, та відповідно до законодавства України є національним надбанням й має значну історичну, наукову та національну цінність для держави.

    Зазначимо, зараз Павленко працює «главою» окупаційної адміністрації Ялти.

    Раніше у березні Зеленський зняв санкції з «міністра ДНР» і «Масандри».

    Як повідомлялося, російські окупанти продали у Криму захоплену ними у 2014 році «Масандру» – найбільший винзавод на півострові. Акції підприємства майже за $73 млн придбала дочірня компанія банку «Росія».

    Зазначимо, в грудні 2017 року ця ж компанія викупила кримський завод шампанських вин «Новий світ».

    До об'єднання «Масандра» входять дев'ять заводів первинного і вторинного виноробства, а також три самостійних заводи. В 1988 році українська «Масандра» була занесена до Книги рекордів Гіннеса як найбільша скарбниця вин за їх численність та унікальність.

    Теги: Крим окупанти прокуратура кримінал Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Наливала Путіну. Прокуратура Криму оголосила підозру ексдиректорці «Масандри»