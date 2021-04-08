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    В Україні створили першу онлайн-галерею про митців Гуцульщини

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    В Україні створили першу онлайн-галерею про митців Гуцульщини

    Онлайн-галерея міститиме карту з локаціями гуцульських майстрів

    Україні створили першу онлайн-галереюпро митців Гуцульщини – «Жити з Мистецтвом».

    Мета проєкту – винести на карту світу мистецтво гуцулів, показати органічний простір, у якому живуть і творять майстри.

    Окрім того, це важливий інструмент, щоб урізноманітнити свої подорожі Карпатами, надихнутися та дізнатися, де живуть і що творять гуцульські майстри.

    «Жити (з) мистецтвом — перша онлайн-галерея в Україні та Румунії про культуру гуцулів. Література, музика, візуальне та ужиткове мистецтво — такі 4 тематичні напрями розкриває наш проєкт», – розповідають на його сторінці у фейсбуці.

    Автори проїхали понад 800 кілометрів знайомими та незнайомими місцями Карпат. Побували в 40 локаціях, де живуть музиканти, різьбярі, ткалі та вишивальниці. Були організовані дві експедиції – з української та румунської сторони. Результатом експедицій стала онлайн-галерея, що міститиме карту з локаціями гуцульських майстрів.

    На початку квітня автори проєкту опублікують першу історію. Потім щотижня публікуватимуть історії про митців Гуцульщини. Загалом їх буде 40, інформує ШоТам.

    Над проєктом спільно працювали три команди:

    • творча майстерня @К10street – творча Майстерня родом з Карпат. Займається створенням предметів сучасного ужиткового мистецтва та принтів: акварельні, діджитал ілюстрації та ліногравюри,
    • радіо Urban Space Radio, Франківськ,
    • партнери з Huțulii din România – фундація українських гуцулів у Румунії, спрямована на підтримання та збереження культурної спадщини гуцулів у Румунії.

    «У нашій галереї знайдеш матеріали про гуцульський театр, створений Гнатом Хоткевичем, якому у 2010 виповнилося 100 років. Познайомимо з самобутньою мисткинею — Параскою Плиткою-Горицвіт. У нашому Інстаграм опублікували відео (https://bit.ly/3rB3Gcn), де чути голос Параски, який взято з фільму Павла Фаренюка «Світ Параски Горицвіт». Вона зуміла створити власний світ й дозволяла односельчанам занурюватися у нього та доповнювати. Закохувати. Чи може так звучати ще одна ціль проєкту? Впевнені, що так!» – інтригують автори.

    Проєкт відбувся завдяки грантовій підтримці від Європейського Союзу за програмою House of Europe.

    Теги: музика література Івано-Франківщина культура театр мистецтво Карпати (гори)
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