В Україні створили першу онлайн-галерею про митців Гуцульщини

Онлайн-галерея міститиме карту з локаціями гуцульських майстрів

Україні створили першу онлайн-галерею про митців Гуцульщини – «Жити з Мистецтвом».

Мета проєкту – винести на карту світу мистецтво гуцулів, показати органічний простір, у якому живуть і творять майстри.

Окрім того, це важливий інструмент, щоб урізноманітнити свої подорожі Карпатами, надихнутися та дізнатися, де живуть і що творять гуцульські майстри.

«Жити (з) мистецтвом — перша онлайн-галерея в Україні та Румунії про культуру гуцулів. Література, музика, візуальне та ужиткове мистецтво — такі 4 тематичні напрями розкриває наш проєкт», – розповідають на його сторінці у фейсбуці.

Автори проїхали понад 800 кілометрів знайомими та незнайомими місцями Карпат. Побували в 40 локаціях, де живуть музиканти, різьбярі, ткалі та вишивальниці. Були організовані дві експедиції – з української та румунської сторони. Результатом експедицій стала онлайн-галерея, що міститиме карту з локаціями гуцульських майстрів.

На початку квітня автори проєкту опублікують першу історію. Потім щотижня публікуватимуть історії про митців Гуцульщини. Загалом їх буде 40, інформує ШоТам.

Над проєктом спільно працювали три команди:

творча майстерня @К10street – творча Майстерня родом з Карпат. Займається створенням предметів сучасного ужиткового мистецтва та принтів: акварельні, діджитал ілюстрації та ліногравюри,

радіо Urban Space Radio, Франківськ,

партнери з Huțulii din România – фундація українських гуцулів у Румунії, спрямована на підтримання та збереження культурної спадщини гуцулів у Румунії.

«У нашій галереї знайдеш матеріали про гуцульський театр, створений Гнатом Хоткевичем, якому у 2010 виповнилося 100 років. Познайомимо з самобутньою мисткинею — Параскою Плиткою-Горицвіт. У нашому Інстаграм опублікували відео (https://bit.ly/3rB3Gcn), де чути голос Параски, який взято з фільму Павла Фаренюка «Світ Параски Горицвіт». Вона зуміла створити власний світ й дозволяла односельчанам занурюватися у нього та доповнювати. Закохувати. Чи може так звучати ще одна ціль проєкту? Впевнені, що так!» – інтригують автори.

Проєкт відбувся завдяки грантовій підтримці від Європейського Союзу за програмою House of Europe.