В Україні вперше видадуть повну збірку творів Лесі Українки
Загалом планують видати 14 томів
У Східноєвропейському національному університеті готують до друку збірку творів Лесі Українки. Це перше повне академічне видання творів письменниці в Україні. Про це повідомли у міністерстві освіти України.
Загалом планують видати 14 томів. Їхні макети у підготують до кінця 2020 року, а надрукують на початку 2021 року. Публікація присвячена 150-річчю з дня народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2021 році.
Над збіркою працювали 30 дослідників з усієї України. До команди долучились викладачі та науковці Львова, Чернівців, Рівного, Житомира, Острога та Києва.
Нагадаємо, парламент ухвалив постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки 25 лютого 2021 року.