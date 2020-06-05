В Україні вперше видадуть повну збірку творів Лесі Українки



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Леся Українка

Загалом планують видати 14 томів

У Східноєвропейському національному університеті готують до друку збірку творів Лесі Українки. Це перше повне академічне видання творів письменниці в Україні. Про це повідомли у міністерстві освіти України.

Загалом планують видати 14 томів. Їхні макети у підготують до кінця 2020 року, а надрукують на початку 2021 року. Публікація присвячена 150-річчю з дня народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2021 році.

Над збіркою працювали 30 дослідників з усієї України. До команди долучились викладачі та науковці Львова, Чернівців, Рівного, Житомира, Острога та Києва.

Леся Українка (справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач-Квітка, народилася 13 (25) лютого 1871року у Звягелі, нині Новоград-Волинський, померла 19 липня (1 серпня) 1913, Сурамі, Грузія) – українська письменниця, перекладачка, культурна діячка. Співзасновниця літературного гуртка «Плеяда». В сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України

Нагадаємо, парламент ухвалив постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки 25 лютого 2021 року.