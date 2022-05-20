ЗМІ: обраниця Вакарчука знову вагітна (фото)

Лідер гурту «Океан Ельзи» знову очікує на поповнення в сім'ї

Яцуту сфотографували з чималим животиком

У Мережі поширилась інформація, що лідер гурту «Океан Ельзи» знову очікує на поповнення в сім'ї. Цивільну дружину Вакарчука сфотографували в українському павільйоні на кіноринку в Каннах. У продюсерки Євгенії Яцути помітили великий живіт, відеозаписи оприлюднив ТСН. Сама Євгенія відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, у серпні минулого року лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше став батьком. За інформацією ЗМІ, 19 серпня у 46-річного Святослава народився син.

Влітку у ЗМІ поширювали чутки про начебто роман 46-річної зірки з 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко. З дівчиною у музиканта було кілька спільних гастролей. Сам фронтмен «Океану Ельзи» цю інформацію вирішив не коментувати.

У червні Вакарчук публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.