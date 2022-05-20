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    ЗМІ: обраниця Вакарчука знову вагітна (фото)

    Лідер гурту &laquo;Океан Ельзи&raquo; знову очікує на поповнення в сім'ї - ЗМІ: обраниця Вакарчука знову вагітна (фото)
    Лідер гурту «Океан Ельзи» знову очікує на поповнення в сім'ї
    фотоколаж: telegraf.com.uа

    Яцуту сфотографували з чималим животиком

    У Мережі поширилась інформація, що лідер гурту «Океан Ельзи» знову очікує на поповнення в сім'ї. Цивільну дружину Вакарчука сфотографували в українському павільйоні на кіноринку в Каннах. У продюсерки Євгенії Яцути помітили великий живіт, відеозаписи оприлюднив ТСН. Сама Євгенія відмовилася від коментарів.

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    ЗМІ: обраниця Вакарчука знову вагітна (фото)
    ЗМІ: обраниця Вакарчука знову вагітна (фото)

    Нагадаємо, у серпні минулого року лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше став батьком. За інформацією ЗМІ, 19 серпня у 46-річного Святослава народився син.

    Влітку у ЗМІ поширювали чутки про начебто роман 46-річної зірки з 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко. З дівчиною у музиканта було кілька спільних гастролей. Сам фронтмен «Океану Ельзи» цю інформацію вирішив не коментувати.

    У червні Вакарчук публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

    Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

    Теги: росія окупанти діти війна Святослав Вакарчук Україна окупація #stoprussia
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    ЗМІ: обраниця Вакарчука знову вагітна (фото)