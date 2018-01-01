Віце-прем’єр пропонує ввести військовий збір для українських гастролерів в РФ

Кириленко наголосив, що виступи українців у РФ - етичне питання, це заборонити не можна

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував запровадити спеціальний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють в Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір. «Їдеш у РФ на гастролі, по-перше, повідомляєш, по-друге, потрапляєш у спецреєстр. По-третє, на ТБ під час виступу чи кліпу напис:



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В'ячеслав Кириленко

Кириленко наголосив, що виступи українців у РФ - етичне питання, це заборонити не можна

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував запровадити спеціальний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють в Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір.

«Їдеш у РФ на гастролі, по-перше, повідомляєш, по-друге, потрапляєш у спецреєстр. По-третє, на ТБ під час виступу чи кліпу напис: «Цей артист гастролює у країні-агресорі». По-четверте, в Україні сплачуєш додатковий військовий збір», - заявив віце-прем'єр.

Кириленко наголосив, що виступи українців у РФ - це етичне питання, це заборонити не можна. Однак, на його думку, можна ввести певні правила для таких гастролерів.

Щодо"наших"гастролерів у РФ. Справді,питання здебільшого етичне,заборонити не можна.Але, їдеш у РФ на гастролі,1)повідомляєш,2)потрапляєш у спецреєстр,3)на ТБ під час виступу чи кліпу напис:"цей артист гастролює у країні-агресорі",4)в Україні сплачуєш додатковий військовий збір — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 января 2018 г.

Нагадаємо, з 23 листопада 2017 року в Україні організатори гастролей зобов'язані радитися з СБУ щодо учасників з Росії.

Раніше СБУ розробила порядок організації гастролей росіян в Україні.