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    Віце-прем’єр пропонує ввести військовий збір для українських гастролерів в РФ

    Кириленко наголосив, що виступи українців у РФ - етичне питання, це заборонити не можна
    Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував запровадити спеціальний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють в Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір. «Їдеш у РФ на гастролі, по-перше, повідомляєш, по-друге, потрапляєш у спецреєстр. По-третє, на ТБ під час виступу чи кліпу напис:
    • Сьогодні, 04:54
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    В'ячеслав Кириленко
    В'ячеслав Кириленко

    Кириленко наголосив, що виступи українців у РФ - етичне питання, це заборонити не можна

    Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував запровадити спеціальний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють в Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір.

    «Їдеш у РФ на гастролі, по-перше, повідомляєш, по-друге, потрапляєш у спецреєстр. По-третє, на ТБ під час виступу чи кліпу напис: «Цей артист гастролює у країні-агресорі». По-четверте, в Україні сплачуєш додатковий військовий збір», - заявив віце-прем'єр.

    Кириленко наголосив, що виступи українців у РФ - це етичне питання, це заборонити не можна. Однак, на його думку, можна ввести певні правила для таких гастролерів.

    Нагадаємо, з 23 листопада 2017 року в Україні організатори гастролей зобов'язані радитися з СБУ щодо учасників з Росії.

    Раніше СБУ розробила порядок організації гастролей росіян в Україні.

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