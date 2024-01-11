Україна прощається з поетом, який загинув на війні (фото)

Віддати шану загиблому бійцю прийшли близько тисячі людей: родичі, військовослужбовці і ті, хто не був особисто знайомий з молодим поетом

У Києві сьогодні, 11 січня, попрощалися з військовим і поетом Максимом Кривцовим з позивним «Далі». Він загинув на фронті на початку року. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, УП.Життя

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Опівдні воїна відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі. Опісля — похоронна процесія вирушила на Майдан Незалежності.

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Прощання з поетом Максимом Кривцовим, Київ, 11 січня 2023 фото: facebook / Yan Dobronosov

Фотограф Yan Dobronosov на сторінці Facebook опублікував фото з прощання та написав такі слова: «Тепер Майдан та вся Україна прощається з Поетом, Захисником, та просто Українцем, Максимом Кривцовим. Люди на майдані, кажуть про те, що його вірші будуть читати століттями».

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Поховають Максима Кривцова у п'ятницю, 12 січня, у Рівному. Під час прощання на Майдані Незалежності лунали вірші Максима, зачитані його голосом.

Нагадаємо, увечері 7 січня стало відомо про смерть поета, автора хітів «Жовтий скотч» та «Панівна висота», військовослужбовця і ветерана АТО Максима Кривцова із позивним «Далі». Він також став автором книги «Вірші з бійниці», визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Крім віршів там зібрані й світлини, які зробив Максим.

Раніше стало відомо, що поліція встановила особи окупантів, які вбили письменника Володимира Вакуленка. Обидва вбивці народилися в Луганську та перейшли на бік окупантів.