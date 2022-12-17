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Відомий піаніст та віце-міністр культури Литви дав концерт в Ізюмі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відомий піаніст та віце-міністр культури Литви дав концерт в Ізюмі
Пан Мажинтас обрав для виступу темний урочистий одяг, чорний бронежилет
фото: life.pravda.com.ua

Сучасну українську класику піаніст виконував за температури +5

У Ізюмі, на Кременецький горі виступив відомий литовський піаніст Даріус Мажинтас. На деокупованій Харківщині він зіграв твори з циклу «Наївна музика» українського композитора Валентина Сильвестрова, повідомляє «Українська правда».

Кременецьку гору для виступу піаніста обрали, бо з неї відкривається вид на численні пошкодження пам‘яток, яких завдали росіяни.

«13 грудня Кременецька гора в Ізюмі була вкрита туманом, але навіть він не міг приховати пошкодження, яких завдала російська агресія та окупація пам’яткам сакрального мистецтва – половецьким бабам та цілому місту», – повідомили організатори події.

Пан Мажинтас обрав для виступу темний урочистий одяг, чорний бронежилет, де поруч нашивки із синьо-жовтим та канадським прапорами.

Сучасну українську класику виконував за температури +5. Українські твори музикант репетирував близько місяця. Композиції Сильвестрова, на погляд маестро, найбільш повно передають душу України.

«Із початком війни я став більше цікавитися саме українською культурою, так відкрив для себе Сильвестрова. В його музиці – вся Україна, її природа та люди», – сказав маестро Мажинтас.

Артист прибув до Ізюма напередодні та провів ніч із командою у старовинному погребі, котрий під час воєнних дій та окупації слугував укриттям для понад 60-ти мешканців міста.

Це другий неочікуваний концерт класичної музики на деокупованих територіях з початку війни в Україні, який проводить канадська фундація «Looking at the Stars». Перший концерт відбувся 26 квітня  – в пам’ять про загиблих у зруйнованому місті Ірпінь.

Що відомо про артиста

Даріус Мажинтас – Віце-президент і художній керівник канадської Фундації Looking at the Stars у Європейському Союзі. Випускник Литовської академії музики. У 2013-2014 роках обіймав посаду заступника міністра культури Литовської Республіки.

До переліку музичних фестивалів, в яких піаніст брав участь, увійшли Aspen Music Festival, Westchester Piano Festival (США), Summerakademie (Німеччина) та Holland Music Session (Нідерланди).

Раніше співачка Христина Соловій презентувала нову пісню «Юність». Головну чоловічу роль у кліпі виконавиці зіграв відомий літератор і музикант Сергій Жадан.

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Теги: агресія артист Ірпінь концерт міністр музика музикант Нідерланди Німеччина окупація президент природа росіяни співачка Україна ювілей

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