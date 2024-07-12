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Нацакадемія мистецтв позбавила екскерівника театру Лесі Українки Резніковича звання академіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нацакадемія мистецтв позбавила екскерівника театру Лесі Українки Резніковича звання академіка
перших днів втечі з України Резнікович став транслювати свою антиукраїнську позицію
колаж: glavcom.ua

Нацакадемія мистецтв: «Дії Резніковича суперечать інтересам, авторитету держави і НАМ України та пов'язані з пропагандою наративів країни-агресора»

Національна академія мистецтв України (НАМУ) позбавила колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка за пропаганду наративів країни-агресора. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Постановою загальних зборів Національної академії мистецтв України від 4.07.2024 №1/5-06 ухвалено рішення позбавити Резніковича Михайла Ієрухімовича статусу члена (академіка) Національної академії мистецтв України за публічне вчинення дій, що явно суперечать інтересам, авторитету держави і НАМ України та пов'язані з пропагандою наративів країни-агресора під час дії воєнного стану», – ідеться у відповіді Академії на запит агентства. 

Зазначається, що у зв'язку з цим виплату академічної стипендії Резніковичу припинено з липня 2024 року.

Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики ще у травні 2024 року вимагало позбавити колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначимо, що рішення Міністерства культури та інформаційної політики є реакцією на запитання «Главкома» очільнику відомства Ростиславу Карандєєву про позбавлення нагород України тих, хто сьогодні, зайняв колабораційну позицію.

«Ще на початку повномасштабної війни були розроблені зміни до нинішнього закону про державні нагороди, який передбачає тільки один спосіб позбавлення нагороди – вчинення самим носієм цього звання тяжкого кримінального злочину. Ми підготували зміни і розширили цей перелік, передбачили у змінах колаборацію, антиукраїнську діяльність тощо. Ці зміни передані у Верховну Раду, опрацьовані профільним комітетом і, теоретично, мають бути винесені на голосування вже», – заявляв в інтерв’ю «Главкому» Карандєєв.

Нагадаємо, місяць тому Герой України Михайло Резнікович дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос». Режисер пожалівся на начебто знищення російської культури в Україні, наголосив, що люди в Україні та люди в Росії «близькі у всіх відношеннях», а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна. 

При цьому колеги Резніковича, які третій рік потерпають від ракетних обстрілів та боронять країну, не почули жодного слова на їх захист. Натомість екскерівник погоджувався із закидами пропагандиста про виправданість так званої воєнної спецоперації Путіна. Після цього інтерв'ю у театрі відмовилися від усіх вистав одіозного режисера, а з сайту театру зникли всі згадки про Резніковича.

До слова, Резнікович затято критикує діяльність театру без нього і заявляв про необхідність повернення російської мови на сцену. Водночас, столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр і готує нові гучні постановки.

Згодом стало відомо, що Михайло Резнікович став викладачем в Російському інституті театрального мистецтва.

Читайте також: Життя після Резніковича. Столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр
 
Теги: Україна Михайло Резнікович Міністерство культури

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