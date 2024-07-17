На 69 році життя помер актор серіалів «Нюхач-2» та «Лист надії» Ігор Щербак

У 1981 року Щербак почав працювати у київському Молодому театрі

Що стало причиною його смерті, наразі невідомо

Український актор театру та кіно Ігор Щербак помер на 69-му році життя. Про смерть артиста повідомили у Молодому театрі, в трупі якого грав Щербак.

«Пішов у засвіти заслужений артист України Ігор Щербак. Колектив Молодого театру висловлює щирі співчуття родині актора. Ми будемо пам’ятати Ігоря як гарного друга й талановитого артиста, який завжди вмів створити навколо себе легку атмосферу творчості. Спочивай з миром, друже! Вічна тобі пам’ять!», – йдеться у пості театру в соцмережах.

Що стало причиною його смерті, наразі невідомо.

Ігор Щербак – заслужений артист України. Він народився 10 квітня 1956 року у Києві. У 1977-му закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (наразі Національний університет ім. Карпенка-Карого), навчався на курсі В. Биковця. Працював у Київському театрі оперети. 1981 року почав працювати у київському Молодому театрі.

Зазначимо, Ігор Щербак був добре знаний за своїми ролями у серіалах «Нюхач-2», «Центральна лікарня», «Повернення Мухтара-4», «Лист надії» та інших. Водночас кар'єра зірки стрімко розвивалася на сцені театру та у дубляжі. Зокрема, голосом Ігоря Щербака було озвучено персонажів з «Чіп і Дейл: Бурундучки-рятівнички», «Залізної людини-3», «Першого месника» та ще декількох кінокартин.

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