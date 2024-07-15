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Митрополит Епіфаній з представником патріарха Варфоломія провів службу в Лаврі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Митрополит Епіфаній з представником патріарха Варфоломія провів службу в Лаврі (фото)
Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну
фото: pomisna.info

Предстоятелю автокефальної Української Православної церкви співслужив єпископат та духовенство зі всієї України

Сьогодні, 15 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя київського Володимира Великого та в 1036-ту річницю хрещення України-Руси й у День української Державності, блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Митрополит Епіфаній з представником патріарха Варфоломія провів службу в Лаврі (фото) фото 1

Предстоятелю автокефальної Української Православної церкви співслужив єпископат та духовенство зі всієї України, а також особистий представник вселенського патріарха Варфоломія, старець-митрополит Халкидонський Еммануїл.

Митрополит Епіфаній з представником патріарха Варфоломія провів службу в Лаврі (фото) фото 2

Після читання Євангелія Блаженнійший владика возніс особливу молитву в час, коли Батьківщина в небезпеці.

Також під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів, які загинули під час війни.

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На запричасному стиху митрополит Білоцерківський Євстратій виголосив Послання Священного Синоду з нагоди 1036-ї річниці Хрещення України-Руси.

Нагадаємо, 15 липня в Україні вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Це свято, яке відзначає одну з найважливіших подій в історії України, що стала поворотним моментом у формуванні національної ідентичності та культурного розвитку. Це день, коли князь Володимир Великий прийняв християнство і охрестив свій народ, відкривши нову еру в історії країни.

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Теги: Українська православна церква Епіфаній свято

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