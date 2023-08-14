Що буде із музеєм Голодомору? Тимчасовий очільник Мінкульту розкритикував Зеленського

Ростислав Карандєєв зазначив, що роботи у музеї потрібно привести до логічного завершення

Президент Зеленський ветував виділення понад пів мільйону гривень на добудову музею Голодомору, проте долю музею мають вирішити громадяни України, а не влада. Про це заявив виконувач обов’язків голови мінкульту Ростислав Карандєєв, передає кореспондент «Главкома».

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«Сума, яка передбачена в бюджеті (на добудову музею – «Главком»), сприймається неоднозначно. Тут право за людьми, за тими, хто небайдужий до цієї ситуації, сказати своє слово. Зараз той момент, коли влада не може чинити так, як їй захочеться», – заявив Карандєєв.

Він додав, що при владі знаходяться люди, які «завжди високо себе оцінюють».

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«Зараз ситуація, коли не влада має нав’язувати суспільству своє бачення. Це ситуація, коли треба прийти до суспільства і спитати. Спочатку внести пропозицію, отримати оцінку, а лише потім прийняти рішення», – коментує Карандєєв долю музею.

За його словами, найближчим часом у музеї необхідно проаналізувати, чи повністю проведені роботи по водовідведенню, чи проведені роботи по герметизації на випадок дощів, тобто мінімізувати потреби у витратах, щоб довести роботи до логічного завершення.

Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу. Будівництво другої черги музею розпочали у 2017 році, його планують завершити у 2023 році.

Національний музей Голодомору почали будувати у 2008 році неподалік Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал, друга черга передбачає будівництво музею. Комплекс будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design та української компанії Project Systems LTD.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський ветував виділення понад 500 млн грн на добудову музею Голодомору. При цьому, не заперечуючи необхідності завершення реконструкції та будівництва Національного музею Голодомору-геноциду, глава держави наголосив, що не може погодитися із запропонованим у законі способом вирішення зазначеного питання в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.