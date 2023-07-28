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Заступниця міністра культури Григоренко написала заяву про звільнення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Заступниця міністра культури Григоренко написала заяву про звільнення
Заступниця міністра культури Галина Григоренко
фото з відкритих джерел

Галина Григоренко була заступницею міністра з липня 2022 року

Заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко написала заяву про звільнення за власним бажанням. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

 «Ти маєш випити цю чашу до дна», — сказала мені одна розумна людина свого часу. Дякую всім, хто був поруч, за підтримку; всім, у кого були інші погляди, за можливість навчитись дивитись на речі і ситуації з іншого боку; всім, хто відкрив мені нові грані партнерства і дружби; всім, хто не зважаючи на складні умови, продовжував свою роботу. Сьогодні прийняла рішення написати заяву про звільнення за власним бажанням», – написала Григоренко.

Григоренко додала, що планує завершити свої зобовʼязання та розпочаті раніше проєкти протягом наступних днів до офіційного звільнення.

Зазначимо, що Галина Григоренко була заступницею міністра з липня 2022 року.

Нагадаємо, що уряд на засіданні 28 липня тимчасово поклав виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Ростислава Карандєєва. Зазначимо, що раніше Карандєєв був заступником ексміністра Олександра Ткаченка.

Ексміністр культури Олександр Ткаченко увечері 20 липня повідомив, що подав заяву про відставку через «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». До того стало відомо, що «Мультимедійна платформа іномовлення України», якій належить телеканал «Дім» та UATV, вирішила профінансувати виробництво 53 українських фільмів та серіалів, які перемогли в конкурсі.

27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка.

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Теги: Мінкульт звільнення

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