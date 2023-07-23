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Соратник Зеленського пояснив, чому держава вирішила знімати серіал про скандального Поворознюка

Діана Гасюк
glavcom.ua
Соратник Зеленського пояснив, чому держава вирішила знімати серіал про скандального Поворознюка
На серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділив 33 млн грн під час війни
фото з відкритих джерел

Потураєв: «Побачили пана Поворознюка по телевізору і подумали, що це буде хорошою історією»

Синопсис серіалу «Інгулець» непоганий, але сценаристи не розібралися в усіх тонкощах матеріалу. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова профільного парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«Зі всього списку з 50 стрічок висмикнули серіал «Інгулець». Мені точно не треба розповідати про цього контроверсійного пана (одіозного аграрія Олександра Поворознюка), бо я працював в Кіровоградській області на місцевих виборах і знаю там всіх місцевих політичних діячів. У мене самого вибір такого героя викликав, м'яко кажучи, питання. Але якщо хтось думає, що у міністра культури є час власними очима вичитувати всі синопсиси...», – сказав Потураєв.

За словами нардепа, українському народу треба було протестувати ще тоді, коли всім інтернетом лунала відома пісня Поворознюка. 

«І нехай ті люди, які зараз волають на кожному куті про «Інгулець», запитають себе, де вони були, коли в 22-му році з кожної праски лунала пісня «Ї…ш їх, Вова!»? Це ж зрозуміло, чия була цитата. Чого ви тоді не протестували – не пікетували радіостанції, не закидали телеканалам, по яких цей пан ходив? А він же не лише на одному каналі був. Де було тоді ваше обурення? Чого ж ви хочете від сценаристів, які взагалі про нього нічого не знають і в Кіровоградській області, думаю, жодного разу не були. Там, до речі, сам синопсис непоганий, якщо, скажімо, змінити Інгулець на який-небудь Яготин. Але хлопці, які його писали, такі самі наші громадяни і так само з кожної праски слухали «Ї…ш їх, Вова!». Побачили пана Поворознюка по телевізору і подумали, що це буде хорошою історією. Звісно, бажано, аби вони розбиралися в усіх тонкощах, але для цього треба бути дуже глибоко в матеріалі», – пояснює Потураєв.

На виробництво серіалів тепер не виділятимуться кошти..

«Добре, на серіали не дадуть тепер жодної копійки, але тоді не треба дивуватися, чому в українському Youtube в трендах російські продукти. Останній цвях у кар’єру Ткаченка-міністра забило фінансування серіалу «Інгулець» з головним героєм, схожим на одіозного Олександра Поворознюка», – зазначив Микита Потураєв.

Також Потураєв пояснив, що держфінансування виробництва серіалів не впливає на трансляцію телемарафонів та їх фінансування

«Це – різні речі, бо марафон фінансується окремо і продукти саме під нього замовляються. Замовниками серіального продукту у поодиноких випадках є телеканали – як з тим самим «Інгульцем», де «плюси» є замовником. Але серіали, що виробляються за державні кошти, залишаються у власності держави. Все решта – це абсолютно різні студії та продакшни. Подивіться на перелік всіх, хто повигравав в цьому пітчингу – там телеканалів майже немає, це є екосистема українського кіновиробництва. Тепер вона буда без грошей, крапка. Всі задоволені? Можливо, хтось – так, але я – точно ні», – сказав нардеп від «Слуги народу».

Нагадаємо, в основі сюжету серіалу «Інгулець», на зйомки якого Міністерство культури виділило мільйони гривень, буде життя скандального депутата Кіровоградщини, президента ФК «Інгулець» та підприємця Олександра Поворознюка, який був у базі «Миротворця». 

Як відомо, Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. У зв'язку з цим, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вимагає негайно відставити міністра культури Олександра Ткаченка від виконання обов’язків.

Нардепка додала, що на «Прозорро» зʼявився новий тендер, згідно з яким зрозуміло, що на серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділить 33 млн грн під час війни.

Раніше повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку увечері, 20 липня.  Він прийняв це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

Теги: Мінкульт скандал фінансування серіал ФК Інгулець Микита Потураєв

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