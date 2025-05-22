Чому ніколи немає квитків? Театр Франка відповів обуреним глядачам
Театр Франка наголосив, що розуміє, як прикро глядачам не встигнути вчасно придбати квиток
Після численних запитань про те, чому квитки на вистави у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка розкуповуються миттєво, адміністрація закладу оприлюднила офіційну відповідь. Як з’ясувалося, попит у кількадесят разів перевищує кількість місць у залі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Театр Франка.
«Друзі, ви завалили нас запитаннями «чому квитки розлітаються так швидко». І ми підготували розгорнуту відповідь для вас на прикладі однієї з відьом, на яку сьогодні було відкрито продаж. Коли виставу виклали на сайт, туди зайшло понад 6000 людей одночасно. А наша глядацька зала розрахована лише на 790 місць, частина з яких – це бронь для військових. І якщо кожен глядач купує хоча б по два квитки (а дехто бере одразу чотири), то виходить, що на кожне місце претендує понад 60 охочих», – йдеться у дописі.
Театр Франка наголосив, що розуміє, як прикро глядачам не встигнути вчасно: «Ви чекали, оновлювали сторінку, сподівалися, підписувалися на нашого дружнього бота «Остап» – і поки не отримали бажаного. Нам дуже шкода, що не всі змогли придбати квитки, але ми хочемо побачитися з вами якомога швидше».
Після шаленого ажіотажу, театр вирішив додати ще один показ вистави «Конотопська відьма» на 26 травня о 15:00. «Дякуємо за вашу любов. Ми працюємо над тим, щоб з нового сезону показів улюблених вистав у стінах нашого театру стало більше. І це не враховуючи майбутні премʼєри», – йдеться у дописі.
Однак і на додатковий показ квитки вже майже розкуплено.
Раніше Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка повідомив важливу інформацію для своїх глядачів: після третього дзвінка двері до зали зачиняються, і вхід заборонено. Зокрема, театр наголосив, що під час вистави заборонено споживати їжу: «Також жодної їжі під час вистави. Театр – не кінотеатр, тож попкорн і снеки залиште вдома».
До слова, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві анонсував відкриття третьої сцени – камерного простору «Сцена під химерами». Генеральний директор-художній керівник театру Євген Нищук заявив, що одним із пріоритетів залишається осучаснення української класики.
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