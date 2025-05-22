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Чому ніколи немає квитків? Театр Франка відповів обуреним глядачам

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Глядачі скаржаться, що квитки на вистави у Театрі Франка швидко розлітаються
фото: Myramax

Театр Франка наголосив, що розуміє, як прикро глядачам не встигнути вчасно придбати квиток

Після численних запитань про те, чому квитки на вистави у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка розкуповуються миттєво, адміністрація закладу оприлюднила офіційну відповідь. Як з’ясувалося, попит у кількадесят разів перевищує кількість місць у залі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Театр Франка.

«Друзі, ви завалили нас запитаннями «чому квитки розлітаються так швидко». І ми підготували розгорнуту відповідь для вас на прикладі однієї з відьом, на яку сьогодні було відкрито продаж. Коли виставу виклали на сайт, туди зайшло понад 6000 людей одночасно. А наша глядацька зала розрахована лише на 790 місць, частина з яких – це бронь для військових. І якщо кожен глядач купує хоча б по два квитки (а дехто бере одразу чотири), то виходить, що на кожне місце претендує понад 60 охочих», – йдеться у дописі.

Чому ніколи немає квитків? Театр Франка відповів обуреним глядачам фото 1
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Театр Франка наголосив, що розуміє, як прикро глядачам не встигнути вчасно: «Ви чекали, оновлювали сторінку, сподівалися, підписувалися на нашого дружнього бота «Остап» – і поки не отримали бажаного. Нам дуже шкода, що не всі змогли придбати квитки, але ми хочемо побачитися з вами якомога швидше».

Після шаленого ажіотажу, театр вирішив додати ще один показ вистави «Конотопська відьма» на 26 травня о 15:00. «Дякуємо за вашу любов. Ми працюємо над тим, щоб з нового сезону показів улюблених вистав у стінах нашого театру стало більше. І це не враховуючи майбутні премʼєри», – йдеться у дописі.

Однак і на додатковий показ квитки вже майже розкуплено.

Чому ніколи немає квитків? Театр Франка відповів обуреним глядачам фото 2
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Раніше Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка повідомив важливу інформацію для своїх глядачів: після третього дзвінка двері до зали зачиняються, і вхід заборонено. Зокрема, театр наголосив, що під час вистави заборонено споживати їжу: «Також жодної їжі під час вистави. Театр – не кінотеатр, тож попкорн і снеки залиште вдома».

До слова, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві анонсував відкриття третьої сцени – камерного простору «Сцена під химерами». Генеральний директор-художній керівник театру Євген Нищук заявив, що одним із пріоритетів залишається осучаснення української класики.

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Теги: Театр Франка

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