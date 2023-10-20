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Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: головні тези виступу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: головні тези виступу
Фото: скріншот відео The White House

«Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, вони викликають ще більше хаосу»

Президент США Джо Байден в ніч на 20 жовтня виступив зі зверненням до американців щодо питань Ізраїлю та України. Він наголосив на необхідності підтримати обидві країни в переломний момент історії, а також звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна.

«Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Природне запитання: чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є життєво важливим для національної безпеки Америки. Ви знаєте, історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу і ще більше руйнувань», – сказав Байден.

Після повернення з Ізраїлю Джо Байден заявив, що «його серце розбите» через події і жертви на Близькому Сході, а також наголосив на тому, як українці постраждали після російського вторгнення. Він зазначив, що американці не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтування, які росіяни використовували як зброю, і тисячі й тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, вкрадених у батьків.

«ХАМАС і Путін представляють різні загрози. Але у них є дещо спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити», – підкреслив президент США.

Він також наголосив, що ХАМАС не представляє палестинський народ, а тільки використовує палестинських цивільних як живий щит, через що страждають невинні палестинські сім'ї.

Джо Байден звернувся до американців
Джо Байден звернувся до американців

«Ми не можемо дозволити, щоб дріб’язкова розлючена партійна політика завадила нам втілити нашу відповідальність як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як ХАМАС і тиранів, як Путін. Я відмовляюся дозволити цьому статися. Ми повинні пам’ятати, хто ми є. Ми Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки», – підкреслив Байден у своєму зверненні.

Президент США закликав американців до єдності і додав, що «немає нічого недосяжного, якщо діяти разом».

Також Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням про подальше забезпечення поставок необхідної для захисту України зброї, щоб вона «могла припинити жорстокість» російського вторгнення.

Президент США заявив, що сьогодні надішле до Конгресу нагальний бюджетний запит для «фінансування потреб американської національної безпеки, щоб підтримати наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну». Він додав, що допомога Україні допомагає створити робочі місця в Америці.

«Дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці», – підкреслив Байден.

Він додав, що, якщо не зупинити терористів, то загрози для США та світу продовжать зростати.

«Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться Україною», – зазначив американський лідер.

Варто додати, що Байден проситиме у конгресу кошти для України пакетом з коштами для Ізраїлю. Це дуже потужний крок, оскільки республіканці не посміють проголосувати проти Ізраїлю. Президент США наголосив, що, постачаючи зброю Україні сьогодні, Америка запобігає втратам серед американських солдатів завтра, адже Путін загрожує Польщі і Балтії, членам НАТО.

Джо Байден відзначив відвагу українського народу, завдяки якій Україна стоїть, бореться і повернула собі вже половину захоплених територій. Американський президент згадав поїздку у Київ, прогулянку вулицями столиці і досить велику частину своєї промови присвятив нашій країні.

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Теги: Джозеф Байден Ізраїль війна путін фінансування Україна ХАМАС

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